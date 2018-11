Gewinnspiel zum Kinostart von VERSCHWÖRUNG

Am 22. November startet VERSCHWÖRUNG in den deutschen Kinos. Passend zum Start haben wir mit unseren Partnern ein kleines Gewinnspiel für euch am Start. Dabei gibt es jeweils 2 x einen Led Charger und 2 x Das Buch zum Film zu gewinnen. Es gibt also zwei glückliche Gewinner oder Gewinnerinnen. Das Mitmachen ist wie immer ganz einfach. Schickt eine Mail mit dem Betreff „Verschwörung“ an mach-mit-bei@games-mag.de und hüpft in die Lostrommel. Wir drücken euch die Daumen.

Lisbeth Salander, die Kultfigur und Titelheldin der von Stieg Larsson geschaffenen und gefeierten Millennium-Reihe, kehrt in VERSCHWÖRUNG, der Erstverfilmung des weltweiten Bestsellers von David Lagercrantz, auf die Kinoleinwand zurück.

Golden Globe-Gewinnerin Claire Foy („The Crown“) spielt die Rolle der cleveren Hacker-Außenseiterin. Regie führte Fede Alvarez, der 2016 den Breakout-Thriller „Don’t Breathe“ auf die Leinwand brachte. Die Drehbuch-Adaption stammt ebenfalls von Alvarez, in Zusammenarbeit mit Jay Basu und Steven Knight.

In weiteren Rollen sind Sverrir Gudnason („Borg McEnroe – Duell zweier Gladiatoren“), Sylvia Hoeks („Blade Runner 2049“), Lakeith Stanfield („Get Out“), Claes Bang („The Square“) und Vicky Krieps („Der seidene Faden“) zu sehen. Als Produzenten fungieren Ole Søndberg, Søren Stærmose, Berna Levin, Scott Rudin, Eli Bush, Amy Pascal und Elizabeth Cantillon. Arnon Milchan, Robert J. Dohrmann, David Fincher, Line Winther Skyum Funch, Johannes Jensen und Anni Faurbye Fernandez zeichnen als Executive Producer verantwortlich.

Deutscher Kinostart: 22. November 2018

www.Verschwörung-Film.de

www.Facebook.com/VerschwoerungFilm

bit.ly/Verschwörung_NeuerTrailer

www.Twitter.com/SonyPicturesDE

www.Instagram.com/SonyPictures.de

#VerschwörungFilm