Nach dem Tod ihrer Mutter hat Evie (NATHALIE EMMANUEL) keine weiteren Verwandten mehr. Durch einen DNA-Test erfährt sie jedoch von einem lange verschollenen Cousin, von dem sie bisher nichts wusste. Ihre neugefundene Familie lädt sie direkt auf eine opulente, englische Land-Hochzeit ein. Zunächst lässt sich Evie von ihrem gutaussehenden, adligen Gastgeber verführen, findet sich jedoch schnell in einem Alptraum wieder, in dem sie nicht nur um ihr Überleben kämpft. Sie muss erkennen, welche dunklen Geheimnisse in ihrer Familiengeschichte verborgen sind und welche verstörenden Ziele ihre Familie mit ihrer sündhaften Großzügigkeit wirklich verfolgt.

Jessica M. Thompson führte Regie und schrieb zusammen mit Blair Butler das Drehbuch. Produziert wurde der Horror-Thriller von Emile Gladstone. Executive Producers sind Michael P. Flannigan und Jessica M. Thompson. An der Seite von Nathalie Emmanuel spielen Thomas Doherty, Stephanie Corneliussen, Alana Boden, Courtney Taylor, Hugh Skinner und Sean Pertwee.

Ab 25. August 2022 NUR im Kino!

