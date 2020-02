Gewinnspiel zum Kinostart von LA GOMERA

Am 13. Februar startet LA GOMERA in den deutschen Kinos. Ihr wollt euch den Film anschauen? Dann macht bei unserem Gewinnspiel mit und gewinnt 1 x 2 Freikarten für den Film. Und so geht´s: Schickt eine Mail mit dem Betreff „La Gomera“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 16.02. um 23:59 Uhr. Wir drücken euch die Daumen.

Mehr zum Film

Der Polizist Cristi (Vlad Ivanov) lässt sich mit der Mafia ein und fliegt auf. Nun folgen ihm verdeckte Ermittler auf Schritt und Tritt und hören seine Wohnung ab. Daher gibt sich die schöne Gilda (Catrinel Marlon) als seine Geliebte aus und drängt ihn zu einer Reise nach La Gomera. Cristi soll die geheime Pfeifsprache der Inselbewohner lernen, damit er trotz Überwachung mit der Gaunerbande kommunizieren kann. Pfeifend versuchen sie den Matratzenfabrikanten Zsolt (Sabin Tambrea) aus dem Gefängnis zu befreien, denn der ist der einzige, der weiß, wo die 30 Millionen des letzten Coups versteckt sind. Doch alle Beteiligten spielen ein doppeltes Spiel und bald geraten die Ereignisse außer Kontrolle.

LA GOMERA ist eine Produktion von 42 KM Film und Les Films Du Worso in Koproduktion mit Komplizen Film (Janine Jackowski, Jonas Dornbach und Maren Ade).