Gewinnspiel zum Kinostart von Halloween Haunt

Mehr zum Film:

Halloween 2019: Auf der Suche nach Nervenkitzel und dem besonderen Kick, entdecken die Studentin Harper (Katie Stevens) und ihre Freunde ein entlegenes Spukhaus, welches den Besuchern Schrecken und Terror verspricht. Die Aussicht auf ein Schockhighlight lässt die Teenager alle Bedenken ignorieren und sie geben ihre Handys am Eingang ab. Während in den ersten Räumen die Horror-Attraktionen und Ausstellungsstücke der neugierigen Gruppe nur ein müdes Lächeln entlocken können, wird aus dem vermeintlichen Spaß tödlicher Ernst, als in einer der Kammern ein junges Mädchen scheinbar zu Tode gefoltert wird. Im Wissen, dass sie in eine Falle geraten sind, bleibt den Freunden nichts anderes übrig, als immer tiefer in das verschachtelte Anwesen einzudringen und einen Ausweg zu suchen. Aus dieser Hölle zu entkommen, scheint allerdings unmöglich: Jeder Raum ist gespickt mit geheimen und tödlichen Fallen. Wer wird das perfide Spiel überleben?…

Hinter dem atemberaubend spannenden Horror-Thriller HALLOWEEN HAUNT stehen die beiden Genre-Fans Scott Beck und Bryan Woods, die sich neben der Regie auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnen. Für Aufsehen sorgten die beiden Filmemacher im letzten Jahr mit ihrem innovativen und einzigartigen Skript zum Horror-Hit „A Quiet Place“, mit dem sie ihr Gespür für das Genre bereits eindrücklich unter Beweis stellten. Beck und Woods, die sich selbst in der Tradition der Gänsehaut-Veteranen John Carpenter und Tobe Hooper sehen, konnten für ihren etwas anderen Halloween-Film unter anderem den Horror-Großmeister Eli Roth als Produzenten gewinnen. In den Hauptrollen brillieren Katie Stevens („The Bold Type“), Will Brittain („A Teacher“, „Everybody Wants Some!!“), Andrew Caldwell („iZombie“, „How I Met Your Mother“) und Shazi Raja („God Friended Me“).