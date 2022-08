BULLET TRAIN kommt am 04. August in die deutschen Kinos und wir feiern die Veröffentlichung mal wieder mit einem coolen Gewinnspiel. Dank unserer Gewinnspielpartner dürfen wir unter allen Teilnehmern 2 x 2 Freikarten für ein Kino eurer Wahl verlosen. Mitmachen ist ganz einfach: Schickt eine Mail mit dem Betreff BULLET an mach-mit-bei@games-mag.de und landet in der Lostrommel. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, den 31. Juli 2022 um 23:59 Uhr. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Wir drücken euch fest die Daumen.

Mehr zum Film:

Brad Pitt spielt in BULLET TRAIN die Hauptrolle als Ladybug. Der vom Pech verfolgte Auftragskiller ist entschlossen, seinen Job in Ruhe und Frieden zu erledigen, nachdem in letzter Zeit zu viele Dinge aus dem Ruder gelaufen sind. Das Schicksal hat jedoch andere Pläne, denn Ladybugs neueste Mission setzt ihn auf einen direkten Kollisionskurs mit tödlichen Gegnern aus der ganzen Welt – die alle irgendwie miteinander verbunden sind, dabei aber gegensätzliche Ziele verfolgen. Das alles passiert an Bord des schnellsten Zuges, den es gibt – und Ladybug muss einen Weg finden, wie er ihn verlassen kann. Unter der Regie von David Leitch („Deadpool 2″) ist die Endstation erst der Anfang, in dieser wilden, atemlosen Non-Stop-Fahrt durch das moderne Japan.

David Leitch führte Regie, nach einem Drehbuch von Zak Olkewicz, basierend auf einem Roman von Kotaro Isaka. Produziert wurde die Actionkomödie von Kelly McCormick, David Leitch und Antoine Fuqua. Executive Producers sind Brent O’Connor, Ryosuke Saegusa, Yuma Terada und Kat Samick. An der Seite von Brad Pitt spielen Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannon, Benito A Martínez Ocasio und Zazie Beetz.

Ab 4. August 2022 NUR im Kino!

www.BulletTrainFilm.de

www.Facebook.com/BulletTrainDE

www.Facebook.com/SonyPicturesGermany

www.Instagram.com/SonyPictures.DE

www.Twitter.com/SonyPicturesDE

www.TikTok.com/@SonyPicturesGermany

www.Pinterest.de/SonyPicturesGermany

www.YouTube.com/SonyPicturesGermany

#BulletTrainFilm