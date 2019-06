Gewinnspiel zum Kinostart von BRIGHTBURN: SON OF DARKNESS

Am 20. Juni startet der Superhelden-Horror BRIGHTBURN: SON OF DARKNESS in den deutschen Kinos. Der spannende Thriller handelt von einem Baby aus einer anderen Welt, welches von einem Ehepaar liebevoll aufgenommen wird, aber schon bald seine außergewöhnlichen Kräfte für düstere Absichten nutzt anstatt zum Helden heranzuwachse . Passend zum Kinostart verlosen wir 2 x 2 Freikarten und jeweils 2 Filmplakate zum Film. Das Mitmachen ist ganz einfach. Schickt eine Mail mit dem Betreff „Brightburn“ an mach-mit-bei@games-mag.de und landet im Lostopf. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 23. Juni um 23:59 Uhr.

Was passiert, wenn ein Kind von einer anderen Welt auf der Erde landet – aber anstatt zu einem Helden für die Menschheit zu werden, sich als etwas sehr viel Böseres entpuppt?

Mit BRIGHTBURN: SON OF DARKNESS präsentiert der visionäre Filmemacher von „Guardians of the Galaxy” und „Slither – Voll auf den Schleim gegangen“ eine verblüffende und subversive Herangehensweise an ein radikal neues Genre: Superhelden-Horror.

Hauptdarsteller von BRIGHTBURN: SON OF DARKNESS sind Elizabeth Banks („Charlie’s Angels“, „The Lego Movie“), David Denman („Power Rangers“, „13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi“), Jackson A. Dunn („Gone Are the Days”, „The Scent of Rain & Lightning”), Matt Jones („Breaking Bad”, „Navy CIS”) und Meredith Hagner („Ingrid Goes West”, „Irrational Man”). Regie führte David Yarovesky. Das Drehbuch stammt von Mark Gunn und Brian Gunn. Der Film wurde produziert von James Gunn und Kenneth Huang. Als Executive Producer zeichnen Mark Gunn, Brian Gunn, Dan Clifton, Simon Hatt sowie Nic Crawley verantwortlich.

