Gewinnspiel zu STILLWATER – GEGEN JEDEN VERDACHT

Mehr zum Film

Als seine Tochter während ihres Auslandsstudiums in Südfrankreich wegen Mordverdachts verhaftet wird, reist Bohrarbeiter Bill Baker (Matt Damon) aus Stillwater, Oklahoma, nach Marseille. Obwohl die beiden eigentlich nur wenig Kontakt haben, will er alles daransetzen, ihre Unschuld zu beweisen.

So wenig nahe sich die beiden stehen, so wenig zögert der wortkarge Bill, als Allison (Abigail Breslin) vorgeworfen wird, ihre Freundin getötet zu haben. Vor Ort in Europa macht der reservierte Amerikaner es zu seiner persönlichen Aufgabe, dabei zu helfen, sie zu entlasten und aus dem Gefängnis zu holen.

Doch während Allison ihre Unschuld beteuert, sieht sich Bill in der brodelnden Metropole am Mittelmeer zusehends mit Sprachbarrieren, kulturellen Unterschieden und einem komplizierten Justizsystem konfrontiert. Aufgeben ist für Bill, der mit der Zeit eine enge Beziehung zu der Französin Virginie (Camille Cottin) und deren kleiner Tochter aufbaut, keine Option. Je tiefer er allerdings in den brisanten und für Allison immer aussichtsloseren Fall verwickelt wird, desto gefährlicher wird die Situation auch für ihn selbst. Bald muss er sich entscheiden, wie weit zu gehen er auf dieser Reise bereit ist.

Nach seinem als Bester Film und für das Beste Originaldrehbuch ausgezeichneten sowie mit zwei Oscars® prämiertem Film Spotlight meldet sich Tom McCarthy nun mit dem spannenden und packenden Thriller STILLWATER – GEGEN JEDEN VERDACHT zurück. In der Hauptrolle beweist Matt Damon (Der Marsianer, Le Mans 66 – Gegen jede Chance) einmal mehr seine Wandelbarkeit. Unterstützt wird er von der Oscar®-nominierten Abigail Breslin (Little Miss Sunshine) sowie der aus der Serie Call My Agent bekannten Französin Camille Cottin. Der Film hatte 2021 seine Weltpremiere in Cannes.