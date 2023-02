Ab dem 24. Februar 2023 ist es endlich wieder soweit und wir dürfen uns in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe erneut auf galaktische Abenteuerreise begeben. Neben einer komplett überarbeiteten Präsentation des ursprünglich für Nintendo Wii veröffentlichten Titels und dem gewohnt spaßig-entspannten Gameplay aus hüpfen, einsaugen und kämpfen, erwarten Kirby und seine Freunde auf der Nintendo Switch auch ein paar brandneue Features.

Nach Abschluss der Hauptstory schicken wir den pinken Helden vorerst auf die Reservebank und starten Magolors Abenteuer, das auch für Fans des Originals eine völlig neue Erfahrung bietet. Hier erleben wir den Epilog der eigentlichen Geschichte und schlüpfen in die Rolle des interstellaren Wanderers höchstpersönlich, um in 20 herausfordernden Levels unser ganzes Können auf die Probe zu stellen – auf die ikonische Spezial-Power müssen wir dabei nämlich komplett verzichten!

Doch keine Panik: Weniger erfahrenen SpielerInnen eilt Magolor auf Wunsch sogar zu Hilfe. Kleine Patzer bügelt der optionale Assistent während der vielfältigen Tour durchs bonbonbunte Dream Land sofort aus und bewahrt uns somit vor Abgründen oder leeren Energieleisten.

Mit Magoland bringt der skurrile Sidekick sogar seinen eigenen Freizeitpark an den Start, wo wir uns in vier kurzweiligen Minispielen vergnügen und allerlei Bonusinhalte für das Hauptabenteuer freischalten dürfen. Wer es dagegen gesellig mag, schnappt sich bis zu drei FreundInnen und genießt den lokalen Mehrspieler von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe. MitspielerInnen können jederzeit komfortabel ein- und wieder aussteigen und so entweder Dream Land als Gruppe erkunden oder in den Minispielen des wunderbar verrückten Magolands gegeneinander antreten.

Kirby selbst lässt sich ebenfalls nicht lumpen und zaubert, neben bereits vertrauten Fähigkeiten, gänzlich neue Moves auf den Bildschirm der Nintendo Switch. Ob kräftige Windstöße oder futuristische Laser, wir haben jedenfalls jetzt schon mächtiges Mitleid mit den knuffigen Waddle Dees…

Unser Gewinnspiel zum sau(g)starken Superhelden – Jetzt seid ihr gefragt!

Damit ihr am 24. Februar 2023 bereit für euer Abenteuer in Kirby’s Return to Dream Land Deluxe seid, verlosen wir in Zusammenarbeit mit Nintendo:

1x Kirby’s Return to Dream Land Deluxe + Merch-Paket

1x Kirby-Merch-Paket

Was ihr dafür tun müsst?

Schnappt euch die kostenlose Demoversion von Kirby’s Return to Dream Land Deluxe im eShop der Nintendo Switch und berichtet uns von euren schönsten, besten oder lustigsten Momenten mit dem rosa Helden. Seid kreativ: Schreibt uns eine kleine Geschichte, schickt einen witzigen Screenshot, fotografiert eure Zeichnungen…oder werdet vielleicht sogar selbst zu Kirby!? Einsendeschluss ist der 26. Februar 2023 um 23:59 Uhr unserer Zeit. Die Gewinne werden nach dem offiziellen Release verschickt. Eure Einsendungen könnt ihr uns über Facebook, Twitter, Instagram oder über mach-mit-bei@games-mag.de zukommen lassen.

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind.

