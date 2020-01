Gewinnspiel QUIET COMES THE DAWN

Am 30. Januar startet der Horror-Leckerbissen QUIET COMES THE DAWN als DVD, Blu-ray und Digital für euer Home Entertainment. Um den Release zu feiern verlosen wir zwei Blu-ray Versionen des Films unter allen Teilnehmern. Mitmachen ist ganz einfach. Sendet eine Mail mit dem Betreff „Quiet“ an mach-mit-bei@games-mag.de und drückt die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis Sonntag, den 02.02.2020 um 23:59 Uhr.

Seit dem mysteriösen Tod ihres Bruders, leidet Sveta unter quälenden Albträumen. Auf der Suche nach Antworten, schließt sie sich im Institut für Somnologie einem Experiment an: Mit drei weiteren Patienten taucht sie in einen Klartraum ein, der ihnen helfen soll, ihre psychologischen Probleme loszuwerden. Doch nach der Dämmerung werden sie in einer anderen Realität aufwachen, die schlimmer ist als jeder Albtraum.

Mit QUIET COMES THE DAWN bleiben sich die Macher von „THE BRIDE“, der in Russland alle Rekorde gebrochen hat, dem Horrorgenre treu. Erneut liefern sie Schauer und Grauen, sodass eingefleischte Genrefans auf ihre Kosten kommen. Entstanden ist ein psychologischer Horror-Thriller über all die düsteren Dämonen, die in jedem von uns leben… und der es schafft von „der ersten Sekunde an gruselig und verstörend zu sein“ (horrorworld.com).

QUIET COMES THE DAWN ist eine Regiearbeit von Pavel Sidorov, besetzt mit u.a. Oksana Akinshina („Die Bourne Verschwörung“; „Ungleiche Schwestern“), Aleksandr Molochnikov („Blockbuster“; „The Red Band Society“), Anna Slyu („Wächter der Nacht“; „Podbrosy“) und Oleg Vasilkov („Battle for Sevastopol“; „Spitak“).

Was nur ein böser (Alb-)Traum oder vielleicht doch real ist – erfahren wir ab dem 30. Januar 2020, wenn der Horrorschocker als DVD, Blu-ray und digital veröffentlicht wird.