Gewinnspiel: Fokus und Energie dank eNgage

Wir versorgen euch wieder mit einer Ladung Energie! Zusammen mit eNgage verlosen wir drei Trays ihrer natürlichen Focus Drinks eNgage & DiseNgage.

Mit den Drinks eNgage und diseNgage gibt es erstmalig zwei Fokus Drinks speziell für die Bedürfnisse von Gamern.

Ich arbeite schon lange in der Getränkeentwicklung und wollte als leidenschaftlicher Gamer einen Drink, der mir mehr bietet als nur Energy. So kamen wir auf die Idee, zwei Fokus Drinks zu entwickeln, die gezielt die Bedürfnisse beim Zocken erfüllen, dabei richtig lecker sind und natürlichen Fokus und Power an der Konsole oder dem Rechner ermöglichen – alles unter dem Motto „Level up your mind“, so Sascha Resch von eNgage.