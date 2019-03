German Comic Con – nur noch wenige Wochen bis zur Spring Edition in Dortmund!

RICHARD HARMON The 100 I still see you Bates Motel

DENISE CROSBY Star Trek The Walking Dead Der Friedhof der Kuscheltiere



TOM NOONAN Robocop 2 Last Action Hero 12 Monkeys Hell on Wheels

CHRIS BUNN Star Wars

BEAU GADSDON (Nur Samstag) Star Wars: Rogue One The Crown

DOLLY GADSDON (Nur Samstag) Star Wars: Rogue One



CHRISTOPHER FAIRBANK (Nur Samstag) Guardians of the Galaxy Batman

TEMIRLAN BLAEV (Nur Sonntag) Star Wars: Die letzten Jedi

FLORIAN BIEGE (Nur Samstag) Im Bann der Hexer Die 13½ Leben des Käpt’n Blaubär Die Stadt der Träumenden Bücher

MICHAEL HOLTSCHULTE Zeichner / Illustrator Tot aber Lustig Malbuch des Todes



JOO SKELLINGTON Cosplay Guest Cosplay Contest Judge

NIKITA COSPLAY Cosplay Guest Cosplay Contest Judge



Was die Preise für Autogramme und Fotoshootings angeht ist es natürlich je nach Star anders – diese Informationen findet ihr aber vorab schon auf der Website.

Was gibt es sonst noch?

Neben Autogrammen und Fotoshootings gibt es natürlich noch mehr zu entdecken:Für Spaß, sei es auf einem Besen zu reiten oder diverse Videospiele, Cosplay Action, Merch soweit das Herz begehrt und Unterhaltung am laufenden Band ist natürlich gesorgt. Neben den großen Stars werden auch viele deutsche Synchronsprecher vor Ort sein – wer wollte nicht schon mal mit Sheldon Cooper (oder zumindest seiner Stimme) reden?

Wichtige Daten:

Jetzt fragt ihr euch natürlich zu aller erst: Wie viel kostet der Spaß? Naja, das kommt darauf an wann ihr wollt und was ihr wollt (die VIP-Tickets sind leider schon vergriffen). Die Preise für die Karten fangen bei 38,50 Euro an und hören bei 67 Euro auf. Die Tickets vor Ort (sofern noch vorhanden) werden wahrscheinlich rund 5 Euro mehr kosten. Kinder unter 5 Jahren kommen ganz umsonst rein – von 6 bis 12 Jahren gibt es ermäßigten Eintritt (beides selbstverständlich nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten).

Wo genau?

Messe Dortmund, Rheinlanddamm 200, 44139 Dortmund

Der Einlass erfolgt über HALLE 5. Hier wird es separate Schlangensysteme für TAGESTICKETS, WOCHENENDTICKETS sowie VIPS, EARLY BIRDS und COMBO TICKETS geben.

Wann genau?

Samstag, 13.4.2019 von 9:00 Uhr (Early Bird) / 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Sonntag, 14.4.2019 von 9:00 Uhr (Early Bird) / 10:00 bis 17:00 Uhr

Besitzer von VIP-Tickets und Early Bird Tickets haben bereits ab 9 Uhr Zutritt zum Event.

Alle Besucher mit einer normalen Tageskarte oder einem Wochenendticket haben ab 10 Uhr Zutritt.

Dortmund ist euch leider zu weit Weg oder die Planung nun zu kurzfristig?

Kein Problem! Die nächsten Comic Cons in München, Berlin und erneut Dortmund stehen auch schon in den „Startlöchern“ (keine Sorge ihr habt natürlich noch genug Zeit). Auch bei diesen stehen bereits große Namen wie Chuck Norris oder Lucy Hale auf dem Programm.