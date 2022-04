Genshin Impact hat zu seiner Veröffentlichung für einen enormen Hype gesorgt und wurde diesem dann auch teilweise gerecht. Nun ist das Spiel bereits 1,5 Jahre draußen und begeistert immer noch viele Spieler:innen weltweit. Gemeinsam mit unserer Gästin Florentina, auch bekannt als Trendafil, sprechen wir gemeinsam über den aktuellen Stand des Spiels und was wir uns für die Zukunft wünschen. Außerdem gehen wir in der neuen Folge des Podcasts auf ähnliche Spiele, sowie den anderen Titel der Entwickler – Honkay Impact 3rd – ein. Für die genauen Inhalte hört oder schaut ihr aber am besten mal selber rein!

