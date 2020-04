Gaming-Trends im Casino-Bereich

Wenn es um neue Trends und Entwicklungen geht, ist die Glücksspielbranche seit jeher ein Vorreiter. Schon 1994, als das Internet wie wir es heute kennen sich noch in den Kinderschuhen befand, eröffnete bereits das erste Online-Casino. Auch im Zuge der Verbreitung von Smartphones und Co. waren Anbieter von Online-Glücksspiel mit die ersten, die entsprechende Casino-Apps entwickelten. Mittlerweile greifen die meisten User mit mobilen Endgeräten auf den Service von Online-Casinos zu, schon längst sind entsprechende Angebote für die Darstellung auf mobilen Geräten optimiert. Welche Trends lassen sich in Zukunft erwarten?

Neue Trends wachsen aus neuer Technologie

Man kann davon ausgehen, dass sich auch in diesem Jahr neue Trends in der Online-Casino-Branche abzeichnen werden. Grundlage von neuen Trends sind meist technologische Weiterentwicklungen, die sich Entwickler zunutze machen. Ganz konkret bedeutet dies, dass in Zukunft sicherlich auch KI und VR Einzug ins virtuelle Glücksspiel erhalten werden.

Live Casinos

Schon in den letzten Jahren zeichnete sich dieser Trend ab, 2020 wird es sicherlich zu einer weiteren Zunahme an Live Games kommen. Der Vorteil zu herkömmlichen Casinos besteht hier darin, dass ein echter Spielleiter sich um die Abläufe kümmert. So entsteht ein noch realistischerer Eindruck vom Spielgeschehen. Zusammen mit VR-Konzepten könnte schon bald ein erschreckend realistischer Spieleindruck möglich werden.

Virtuelle Realität

Sowohl im Privat- als auch im Geschäftsbereich wird virtuelle Realität heute schon in vielen Bereichen eingesetzt. Die Branche erwartet für dieses Jahr einen Gesamtumsatz von mehr als 20 Milliarden Dollar. Bereits jetzt gibt es zahlreiche funktionsfähige VR-Headsets, die im Konsolen- und Computer-Bereich Verwendung finden. Für Fans von Online-Casinos wird es in absehbarer Zeit also möglich sein, ein noch realistischeres Casino-Feeling zu erleben und beispielsweise Angesicht zu Angesicht mit Mitspielern an einem Tisch zu pokern.

Zocken auf der Smartwatch?

Mit zunehmender Verbreitung von Smartphone und Tablet wuchs auch das Angebot an entsprechenden Casino-Angeboten. Daher kann man davon ausgehen, dass entsprechende Angebote zukünftig auch für die Smartwatch realisiert werden. Konkrete Umsetzungen gibt es diesbezüglich zwar noch nicht, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Glücksspielbranche diese Möglichkeit unangetastet lässt. Mit Smartwatches könnte eine völlig neue Gaming-Erfahrung möglich werden.

5G und Kryptowährungen

5G ist ein Trend, der nahezu alle Branchen beeinflussen wird. Der Ausbau schreitet unaufhaltsam voran und noch lässt sich nicht exakt abschätzen, welche Veränderungen dies für die Glücksspielbranche bedeutet. Schon in wenigen Jahren soll 5G zum Alltag gehören und mit Sicherheit werden auch hier neue Ansatzpunkte gefunden werden, um das Glücksspielerlebnis zu verbessern. Weiterhin zeichnet sich ab, dass Kryptowährungen immer beliebter werden, wenn es darum geht mit echtem Geld zu zocken, mehr und mehr Anbieter von Online-Casinos bieten diese Option an. Eine Übersicht der verschiedenen Anbieter findet man unter auf echtgeld-casinos.net. Online-Casinos werden auf absehbare Zeit nichts von ihrem Reiz einbüßen, ob Nutzer nun allein zum Zeitvertreib oder unter Einsatz von echtem Geld am virtuellen Pokertisch oder der virtuellen Slot-Maschine Platz nehmen. Angesichts vieler neuer Technologien (KI, VR, 5G), bleibt es spannend abzuwarten, welche Trends sich in den kommenden Monaten im Bereich Online-Glücksspiel entwickeln werden.