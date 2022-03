In den vergangenen Jahren hat sich das Smartphone immer mehr zu einer mobilen Spielekonsole entwickelt. Dazu haben wachsende Leistungsdaten von Arbeitsspeicher sowie Prozessoren, schnellere Internetgeschwindigkeiten und größere Displays besonders beigetragen. Sicherlich ist außerdem das Spiele-Angebot stetig gewachsen. Mittlerweile ist der Markt für Online-Spiele äußerst groß. Auf dem Handy spielt fast jeder Nutzer gelegentlich ein Online-Spiel. In heutiger Zeit sind jedoch ebenso deutlich komplexere Online-Games vorhanden und diese haben bereits große Fangemeinden. An die Smartphone-Hersteller stellt die Fangemeinde inzwischen ganz neue Anforderungen. In diesem Bereich sind einige Handyanbieter bereits gut aufgestellt. Zudem haben manche Hersteller sogar spezielle Gaming-Handys entwickelt und auf den Markt gebracht.

Viele Besitzer von Gaming Handys sind in irgendeiner Weise mit dem ESport verbunden. Manche sind ambitionierte Spieler, die an ESport Turnieren teilnehmen und auf Gaming Handys auch von Unterwegs aus zocken und am Ball bleiben. Andere sind Hobby ESportler, die gelegentlich an lokalen Esport Turnieren teilnehmen. Andere verfolgen die spannenden Turnierspiele vor Ort oder vor dem Bildschirm und sind Fans.

Bei einem Gaming-Smartphone sind fancy Features, sehr starke Prozessoren, ein hochauflösender Display und ein starker Akku wichtig. Noch neu ist die Option für Spielefans, sich eigens zum Zocken ein Gaming-Smartphone kaufen zu können. Diese Modelle sind sehr hochwertig. Die Geräte besitzen technische Spezifikationen sowie Gamer-Features wie etwa eine RGB-Beleuchtung. Diese sind sonst lediglich von Smart-TVs bekannt.

Unter den Top-Handy-Herstellern gleicht sich Akkulaufzeit und Kamera ab einem bestimmten Veröffentlichungszeitpunkt und Preisniveau an. Allerdings unterscheiden sich die Spiele-Eigenschaften weiterhin. Auf dem Markt sind einige der teuersten Handys für das mobile Gaming weniger geeignet – einfach aus dem Grund, da sie für Spiele nicht konfiguriert wurden.

Derzeit besteht die Handy-Spieler-Gemeinde aus zwei Lagern: den Gelegenheitsspielern und den intensiven Smartphone-Spielern, die sogar ganze Nächte durchzocken. Hierbei handelt es sich bei E-Sports um eine wachsende Sportart und Industrie. Manche Länder haben darin sogar eigene Nationalmannschaften. Die Online-Gamer nehmen deshalb den Bereich der Handy-Games und Gaming-Smartphones entsprechend ernst. Mobile Versionen erhalten demnach eine große Aufmerksamkeit.

Gamer von Online-Spielen wurden bisher gelegentlich als „Nerd-Gruppe“ bezeichnet. Doch diese betrachten sich gerne als eine etablierte und eigenständige Community und sie wollen nicht mit sogenannten Tetris-Spielern verwechselt werden. Komplexe Spielverhältnisse sehen die Mitglieder der Game-Community als eine Königsdisziplin an, worin Logik und Geschicklichkeit gefordert werden. Eine entsprechende Hardware wird zum Zocken der komplexen Spiele gebraucht. Für diese greift die Gaming-Community gerne auch ein wenig tiefer in die Tasche.