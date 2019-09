GameStop-Eintauschaktion: Alte Konsole abgeben und Xbox One X 1TB in beliebigem Bundle sichern!

Endlich kommt das perfekte Wetter zum Zocken. Für alle, die auf True 4K-Gaming und die leistungsstärkste Konsole der Welt aufrüsten wollen, gibt es ab sofort ein neues Trade-in-Angebot bei GameStop: Im Rahmen der Eintauschaktion können Kunden die Xbox One X 1TB mit einem verfügbaren Xbox One X-Konsolen-Bundle super günstig erhalten! Jeder, der z. B. seine Xbox One S zusammen mit zwei Xbox One-Spielen und einem Controller abgibt, sichert sich für eine Zuzahlung von lediglich 199,99 EUR (CHF 199.90) die begehrte Konsole plus Bundle-Game.

Und so funktioniert die Trade-in-Aktion:

Kunden können sich ab heute bis zum 16. September 2019 die Xbox One X 1TB mit einem verfügbaren Bundle im Rahmen der Eintauschaktion für 199,99 EUR (CHF 199.90) holen. Hierfür bietet GameStop attraktive Bundles für jeden Geschmack. Allerdings ist Eile geboten, denn es besteht nur eine limitierte Verfügbarkeit: 5 Konsolen pro Store und die Bundles können vor Ort variieren.

Keine Xbox One? Kein Problem!

Für alle, die keine Xbox One S-Konsole haben, hat GameStop ebenfalls gesorgt. Neben einer Xbox One können auch folgende Konsolen abgegeben und zu den nachstehenden Konditionen gegen die Xbox One X 1TB eingetauscht werden:

Xbox One FAT (500 GB / 1TB) + XB1-Controller + 2 XB1-Spiele – Zuzahlung: 229,99 EUR (CHF 229.90)

PS4 FAT (500 GB / 1TB) + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele – Zuzahlung: 169,99 EUR (CHF 169.90)

PS4 Slim (500 GB / 1TB) + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele – Zuzahlung: 159,99 EUR (CHF 159.90)

PS4 Pro + PS4-Controller + 2 PS4-Spiele – Zuzahlung: 79,99 EUR (CHF 79.90)

Nintendo Switch (ohne Spiele) – Zuzahlung: 149,99 EUR (CHF 149.90)

Die Konsole sowie Controller und die zwei unterschiedlichen abzugebenden Games müssen sich im wiederverkaufsfähigen Zustand befinden und den folgenden Ankaufsbedingungen entsprechen: www.gamestop.de/ankaufsbedingungen.

Wer seine Daten und Spielstände sichern und auf die neue Xbox One X übertragen möchte, findet auf der Seite von GameStop die entsprechende Anleitung:

www.gamestop.de/xbox-one-x

Die Trade-in-Aktion für die Xbox One X 1TB mit einem verfügbaren Bundle gilt ab sofort und läuft bis zum 16. September 2019 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Nur solange der Vorrat reicht.

www.gamestop.de/xbox-one-x

www.gamestop.at/xbox-one-x

www.gamestop.ch/xbox-one-x