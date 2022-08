Nach 2 Jahren, ist die Gamescom endlich wieder ein physisches Event und natürlich haben wir uns auf den Weg nach Köln gemacht, um die Messe zu besuchen.

Unser erster Termin war mit dem Publisher ININ Games. Der deutsche Publisher konzentriert sich auf die Veröffentlichung von Retro- und Arcade-Spielen. Mit physischen Ausgaben, sowie mit digitalen Versionen will ININ Games Spiele für Retro-Spiel-Fans auf der ganzen Welt zugänglich machen. Ihr Auftrag ist es: Spielern ein vielfältiges Portfolio von zeitlosen Videospielen zu bieten, von Retro-IPs bis zu brandneuen Veröffentlichungen. ININ bedeutet Auftrag/Mandat in Japanisch.

Folgende Spiele wurden uns gezeigt:

Raystorm x Raycrisis HD Collection

Zwei der kultigsten vertikalen Shoot’em Ups, die TAITO je veröffentlicht hat, kommen in den Westen in einer HD Collection mit neuen Features. Steigt in das Cockpit und erlebt spannende Schlachten im original Raystorm und Raycrisis.

Story

In Raycrisis, erlangt der Supercomputer, Con-Human, ein eigenes Bewusstsein und lehnt sich gegen seine menschlichen Schöpfer auf. Betrete den Cyberspace und halte die bösartige KI davon ab, noch mehr Chaos zu verursachen. Raystorm spielt in einem Paralleluniversum, in dem die Erde so weit entwickelt hat, dass sich Weltraumkolonien bis zum Orion ausgedehnt haben. Leider plant eine rebellische Kolonie, die Erde auszulöschen, und nur ihr könnt diese aufhalten.

Features

Herausragendes Shoot’em Up Gameplay mit dem Schwerpunkt auf Lock-On Lasers, mit verschiedenen Schussarten und herausfordernden Endgegnern

Musik von TAITO’s legendärem Soundteam ZUNATA

Zwei Versionen: Das originale Arkaden-Erlebnis und die verbesserte HD-Version mit neuen Features

Erscheinungsdatum Q1 2023

39,99 € für Playstation 4 und Nintendo Switch

Ninja Jajamaru: The Great Yokai Battle + Hell – Deluxe Edition

Eine Sammlung von sechs Spielen aus der „Ninja JaJaMaru“-Serie. Fünf Klassiker und ein komplett neuer Teil in der Serie in einer Packung zum größten Teils zum ersten Mal im Westen!

Ninja JaJaMaru-Kun (1985, NES)

JaJaMaru‘ no Daibouken (1986, NES)

Oira JaJaMaru! Sekai Daibouken (1990, Game Boy)

Ninja JaJaMaru – Gingadaisakusen (1991, NES)

Super Ninja-kid (1994, SNES)

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell (2022, PS4, Nintendo Switch und Xbox

Story

In den 80er und frühen 90er Jahren war die Ninja JaJaMaru-Reihe eine der beliebtesten Franchises von Jalecos, mit mehreren japanischen Kultklassikern. Im Laufe der Jahrzehnte gab es mehrere Versuche, die Spiele der Serie einem westlichen Publikum zugänglich zu machen. Jetzt sind die wichtigsten und legendärsten Spiele dieser Serie zum ersten Mal für alle Fans rund um den Globus in englischer Sprache erhältlich

Features

Erste westliche Veröffentlichung in der Geschichte der Serie

Ninja JaJaMaru: The Great Yokai Battle +Hell: lokaler 2-Spieler-Modus, mehr als 20 spielbare Charaktere und +hell update, mit neuen Stages, noch härteren Monstern und Super-Upgrades

Ebenfalls enthalten: 5 kultige Plattform spiele, liebevoll restauriert und mit zusätzlichen Features

Besonderes Schmuckstück: Gameboy-Titel von 1990, zum ersten Mal in der Geschichte sorgfältig handkoloriert!

Erscheinungsdatum Q4 2022

29,99 € für Nintendo Switch, Playstation 4 und Xbox

Jitsu Squad

Stürzt euch in diesem einzigartigen Beat’em Up in chaotische Schlachten mit blitzschnellen, aber dennoch zugänglichem Gameplay. Meistert das Schlachtfeld, indem ihr eure Krieger zu wahren Legenden ausbildet, und nutzt ihre einzigartigen Spezialfähigkeiten und Waffen, um den bösen Zauberer zu besiegen und die Galaxie zu retten!

Story

Der legendäre Kusanagi-Stein, der die Seele eines mächtigen Dämons enthält, kann demjenigen, der ihn erweckt, göttliche Kräfte verleihen. Nun hat der böse Zauberer Origami, Zerstörer der Welten und Herr der Finsternis, uralte Krieger herbeigerufen, um den Stein für ihn zu finden, ihre Seelen verflucht und sie dabei in Tiere verwandelt. Zum Glück gelingt es einem geheimnisvollen Mönch namens Ramen, vier Kriegerseelen vor Origamis Ruf zu retten. Hero, Baby, Jazz und Aros, zusammen bilden sie das Jitsu Squad!

Features

Blitzschnelle, adrenalingeladene Kämpfe

4 spielbare Charaktere mit einzigartigen Upgrade-Optionen, Sekundärwaffen und Charaktertransformationen

100 + Chain-Combos, unendliche Juggling und epische Super-Specials

Tonnen von einzigartigen Gegnern zum Besiegen und 8 verschiedene Planeten zum Retten

Lokaler Couch-Koop-Spaß für bis zu 4 Spieler

Tag-Team-Modus: schließe dich mit einem Freund zusammen und wähle jeweils bis zu 2 Charaktere

Originalmusik von Crush 40-Sänger Johnny Gioei, bekannt für die kultige Sonic the Hedgehog-Musik

Fighting Game Eingaben für ein 90er-Jahre-Flair

Erscheinungsdatum: Q4 2022

29,99 € für Playstation 4/5, Nintendo Switch, Xbox und PC

Bud Spencer & Terennce Hill – Slaps and Beans 2

Nach dem Erfolg von Bud Spencer & Terence Hill – Slaps and Beans sind unsere Lieblingshelden für eine weitere Runde mit einem brandneuen Abenteuer zurück. Mach deine Fäuste bereit, für unzählige Schlägereien und tonnenweise Minispiele, während du um den Globus reist!

Slaps and Beans 2 bleibt der klassischem, Side-Scrolling Beat’em up Mechanik des ersten Spiels treu und bietet weltbewegende Ohrfeigen und fliegende Tritte, aber als Teil eines verbesserten Kampfsystems mit viel mehr Tiefe. Das Spiel kann alleine oder im lokalen Co-op genossen werden, und das Gameplay wird durch eine Vielzahl von Minispielen, die in die Geschichte eingeflochten sind, noch weiter verbessert und bietet eine erfrischende Abwechslung.

Story

Erlebe ein neues originelles Bud & Terence-Abenteuer, in dem ein weiterer unglücklicher Bösewicht ordentlich vermöbelt wird. Beide erleiden in Afrika Schiffbruch, retten ein Dorf vor Schurken und versuchen, mithilfe eines örtlichen Bananenkahns den Weg zurück nach Hause zu finden. Aber natürlich wäre es kein Bud und Terence-Abenteuer, wenn alles nach Plan laufen würde. Ihr findet euch auf einer Reise rund um den Globus wieder, spielt als Undercover-Cop in Miami, taucht als Spieler getarnt in einen unterirdischen Wettring ein und kämpft unterwegs gegen Gangster, Ninjas, Soldaten und mehr. Und irgendwie scheint alles mit Bananen zu tun zu haben!

Features

Ein brandneues, explosives und aberwitziges Story-Abenteuer

Verbessertes Kampfsystem – beide Helden haben jetzt besondere Fähigkeiten und einzigartige Power-Ups

alles kann eine Waffe sein! Du kannst Objekte aus der Umgebung verwenden, um deine Gegner zu verprügeln

schließe dich mit deinem Kumpel im Couch-Koop-Modus für 2 Spieler zusammen

eine Menge von neuen Minispielen

Partyspielmodus (nur Minispiele) für bis zu 4 Spieler

wunderschöne handgezeichnete Pixelgrafik

neue Musik von Oliver Onions, dem Komponisten der Originalfilme

Synchronisation in Englisch, Italienisch, Deutsch und Spanisch

jede Menge Bohnen (und Bananen)

Erscheinungsdatum: 2023 für Playstation 4/5, Nintendo Switch, Xbox und PC

Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef

Warhammer 40.000: Shootas, Blood & Teef ist ein handgezeichnetes 2D Action–Abenteuer, das euch auf eine wilde Fahrt voller intensiver Action, witziger One-Liner und tonnenweise Explosionen mitnimmt! Kämpft euch im Einzelspielermodus oder in einer Gruppe von bis zu 4 kampferprobten Orks durch die Hive–Stadt, Luteus Prime, im Online– oder lokalen Koop–Modus. Wählt eure Klasse, schnappt euch Waffen und mach euch bereit für den Kampf gegen Menschen, Orks und Genestealer–Kultisten auf euer Bestreben, Warboss zu werden.

Story

Seit vielen Jahrhunderten produziert der Planet Luteus Alpha dringend benötigtes Material für die Kriege, die im Armageddon–Sektor toben. Viele werden von dem Planeten angezogen, so auch der große Warboss Ogruk Gutrekka. Als ihr auf dem Planeten ankamt, hat Gutrekka euch eine wertvolle Haarlocke weggenommen. Aus Rache habt ihr geschworen, alles zu tun, was nötig ist, um die Haarlocke zurückzubekommen, und damit beweisen, wer der Stärkste ist!



Features

Klassisches 2D Side – Scrolling Run&Gun, vollgepackt mit intensiver Action, lustigen Einzeilern, schreienden Todesfällen und komischen Dialogen!



Wähle deine Klasse und entscheide dich für einen von 4 verschiedenen Charakteren, jeder mit einem einzigartigen Toolkit, das der Geschichte von Warhammer 40.000 entspricht.



Fordere das mächtigste Imperium in Warhammer 40.000 heraus Universum



Ein Arsenal von bis zu 20 verschiedenen Waffen steht Ihnen zur Verfügung



Entfessle dein Waaagh! zum richtigen Zeitpunkt! Verursache ein Gemetzel und lass Zerstörung auf deine mickrigen Feinde regnen.



Bilde eine Kriegsbande aus bis zu vier Ork Boyz für ein wenig Koop – Spaß, lokal und online!



Wunderschöne handgezeichnete Landschaften und Zwischensequenzen



Beeindruckender Heavy – Metal – Soundtrack, komponiert von Deon van Heerden.



Ja, es wird Explosionen geben . Und zwar tonnenweise !

Erscheinungsdatum: 20. Oktober 2022

29,99 € für Playstation 4/5, Nintendo Switch, Xbox und PC

Puzzle Booble Everybubble!

Ein brandneues Spiel im Puzzle-Booble-Franchise exklusiv für die Nintendo Switch und zum allerersten Mal mit einer Coop-Kampagne für bis zu vier Spieler! In diesem neuesten Abenteuer müssen die Spieler erneut die Blasen in einer Reihe von zunehmend herausfordernden und spaßigen Levels entfernen. Um ihnen dabei zu helfen, könnt ihr zahlreiche Gegenstände und Gimmicks verwenden oder euer Bestes auf eigene Weise versuchen.

Story

Die Geschichte von Puzzle Bobble Everybubble! führt Bub, Bob, Peb und Pab auf die Regenbogeninsel, wo Miniroon, eine geheimnisvolle Figur, die Bub ähnelt, lebt. Eines Tages fängt Miniroon plötzlich an, Seifenblasen zu pusten, die die ganze Insel mit ihnen bedecken und den Bewohnern Probleme bereiten. Zeit für unsere vier freundlichen Seifenblasendrachen, einzugreifen und Miniroon dabei zu helfen, seine Seifenblasen-Fehler zu beenden

Features

zeitloses Action-Puzzle-Gameplay mit hohem Wiederspielwert

verschiedene Gegenstände und Gimmicks machen das Zerplatzen der Blasen noch lustiger

Story-Modus mit bis zu vier Spielern im Koop-Modus – ein Novum im Franchise!

niedliche, kultige Bubble-Dragon-Charaktere zum Spielen

Erscheinungsdatum: 2023 für Nintendo Switch

Die standart Versionen von den Spielen wird es normal im Laden zu kaufen geben, Strictly Limited Games wird zusätzlich noch Limited Editions und Collectors Editions zu den Spielen herausbringen.

Alle Informationen wurden uns von ININ Games zur verfügung gestellt.