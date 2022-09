Nach 2 Jahren, ist die Gamescom endlich wieder ein physisches Event und natürlich haben wir uns auf den Weg nach Köln gemacht, um die Messe zu besuchen.

Als Nächstes sind wir zu Good Shepherd Entertainment gegangen, um Hard West 2 anzuspielen. Die Fortsetzung zu dem Rundenbasierten Western Taktik Spiel wird diesmal vom polnischen Studio, Ice Code Games, entwickelt. Hard West 2 übertrifft das Originalspiel in jeder Hinsicht. Das einzigartige neue Bravado-System bietet einen aggressiveren Ansatz für Taktik und Kampf. Spieler werden belohnt, wenn Sie in die Offensive gehen, damit Sie Ihre Serie verlängern und noch mehr Schaden anrichten können. Erlebt Schießereien in Bewegung, mit dynamischen Levels, um das actiongeladene Gefühl von rasanten Verfolgungsjagden zu Pferd.

Zerstöre deine Gegner mit Spezialfähigkeiten wie Gins Schattensperrfeuer, das Deckung ignoriert und mehrere Gegner treffen kann. Flynn’s Schattentausch, mit dem sie den Platz mit Freund oder Feind tauschen kann. Old Man Bills Dead Man’s Revenge, die jeden in Sichtweite treffen kann und je nach erlittenem Schaden skaliert und Laughing Deer’s Wild Run, der den Schaden erhöht, je weiter er vom Ziel entfernt ist.

Wendet schlimme Situationen zu eurem Vorteil an! Indem ihr Glück einsetzt, das ihr erhält, wenn ihr Schaden erleidet oder Schüsse verpasst, um die Trefferchance zu verbessern. Erwerbt neue Fähigkeiten und gib eurer Truppe zusätzliche Fähigkeiten oder verbessert bestehende, indem ihr Karten aus dem Deck der Geister ausrüstet.

Hard West 2 ist ab sofort erhältlich für PC. Konsolen-Versionen sind noch nicht geplant.