Unser letzter Termin war mit dem Publisher Bandai Namco. Erst wurde uns in einer etwa 30-minütigen Präsentation gezeigt, welche Spiele demnächst erscheinen werden.

Natürlich durften wir auch Spiele anspielen.

Park Beyond

Entwickelt von Limbic Entertainment, mit dem Ziel, den Freizeitpark eurer Träume zu erschaffen. Erstellt Attraktionen, die im wahren Leben unmöglich sind. Der Erfolg hängt ganz von deiner Kreativität ab! Wir wurden direkt in das Tutorial des Spiels geschmissen um zu lernen wie wir unseren Park bauen können. Das Interface ist sehr einfach und übersichtlich gehalten, alle wichtigen Informationen kann man direkt sehen beim Bauen der Attraktionen. Achterbahnen lassen sich einfach bauen mit den simplen Tools, die man zur Verfügung hat. Sobald das Grundgerüst steht, kann man diesen noch bearbeiten, indem man zum Beispiel einen Teil der Strecke löscht und den Wagen mithilfe einer Kanone abschießt und dann wieder auf den Schienen laden lässt. Das Impossify Feature lässt euch einfach, sehr verrückte Ideen umsetzen, und das Beste ist: Es funktioniert mit allen Attraktionen! Auch bei den Verkaufsständen könnt Ihr euch kreativ austoben. Mit einem einfachen Drag & Drop Tool könnt ihr die Designs der Stände erweitern und anpassen. Alle Kreationen können auch hochgeladen werden, sodass jeder Spieler darauf zugreifen kann.

Park Beyond erscheint 2023 für Playstation 5, Xbox Series und PC.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R

2012 Erschien JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle für die Playstation 3. Zu der Zeit war der Manga / Anime im Westen noch nicht so bekannt und das hat sich auch leider auf die Verkaufszahlen von dem Spiel beeinflusst. In den letzten 10 Jahren ist viel im Manga / Anime passiert, auch ist JoJo’s Bizarre Adventure ein großer Name in der Anime-Industrie geworden. Jetzt bekommt das Spiel ein Remaster für moderne Konsolen, mit einem überarbeiteten Kampfsystem, neuen Charakteren aus dem aktuellen Kapitel in der Serie und neuen Outfits.

Das Gameplay ist perfekt gemacht für Neulinge im Fighting Game Genre, mit der Auto-Kombo können leichte Kombo-Angriffe ausführen, die aber nicht soviel schaden machen, wie manuelle Kombo-Angriffe. Aber auch für Veteranen des Genres gibt es hier viel zu entdecken und lernen. Falls wir euer Interesse geweckt haben, dann könnt ihr auch eine Demo herunterladen und schauen, ob euch das ganze gefällt.

JoJo’s Bizarre Adventure All Star Battle R ist erhältlich für Playstation 4 /5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC.

One Piece Odyssey

One Piece feiert das 25-jährige Jubiläum der Manga / Anime Serie, extra dafür erscheint das neuste Spiel der Marke von Bandai Namco. Das Ganze heisst One Piece Odyssey und ist ein klassisches rundenbasiertes JRPG mit Entwicklern, die auch an dem letzten Dragon Quest Teil gearbeitet haben. Schöpfer der Serie Eiichiro Oda ist in der Entwicklung des Spiels stark miteingebunden, sowohl Charaktere und Monster als auch Ideen zur Story stammen direkt von ihm. Das Kampfsystem hat ein Schere-Stein-Papier-System, alle Strohhüte und Gegner, gehören einer von drei Klassen an. Im Kampf steuert man vier Kämpfer, kann aber jederzeit den aktuellen Charakter mit einem aus der Reserve austauschen. Somit kann man immer die richtige Klasse für den Kampf auswählen. Ein interessantes Feature ist Scramble Area Battle, hierbei sind Kämpfe auf mehrere Gebiete verteilt, denen Gegner und Crewmitglieder zufällig zugewiesen werden. Das Feature erlaubt auch für zufällige Situationen, zum Beispiel: Sanji kann nicht kämpfen, weil er von Frauen umgeben ist. Dadurch bekommt man in den Kämpfen noch extra Herausforderungen, was eine gute Abwechslung gibt.

One Piece Odyssey erscheint am 13.01.2023 für Playstation 4/5, Xbox Series X|S und PC.

Alle Informationen wurden uns von Bandai Namco zur Verfügung gestellt.