Gamescom 2019: Shing!

Auf der Gamescom 2019 haben wir den polnischen Entwickler, Mass Creation, besucht um deren neues Spiel, Shing!, anzuspielen.

Shing! ist ein klassiches arcade Beat em‘ up. Inspiriert von Spielen, wie Street of Rage, Final Fight und ähnliches Arcade Spielen. Was Shing von vielen anderen Spiele in dem Genre unterscheidet, ist die Steuerung. Hier haben wir keinen „Buttonmasher“, sondern einen „Twinstick Brawler“. Der linke Stick steuert die bewegung des Charakters und der rechte Stick ist verantwortlich für die Angriffe des Charakters. Kombos können mit halb- und viertel Kreis Moves ausgelösst werden. Wenn genug treffer ausgeführt blinkt der Charakter kurz auf, durch Drücken des rechten Sticks kann man jetzt einen von mehreren spezial Moves auslösen. Gegner können Schilde an bestimmten Körperteilen haben (Zum Beispiel Brust und Kopf) was bedeutet das man den Teil treffen muss, der nicht vom Schild geschützt wird. Mit dem rechten Stick muss man quasi „zielen“ wo man hinschlagen will, nicht nur die richtig sondern auch die Höhe ist wichtig.

Geplant sind 7 Level mit verschiedenen Umgebungen, Puzzle und Kampf Herausforderungen. Das Ganze kann mit bis zu vier Spielern Offline und Online gespielt werden. Zusätzlich kann man mehrer Skins, für die verschiedenen Charaktere, freischalten, ein Level Up System wird es nicht geben.

Prev 9 Next

Shing! erscheint 2020 für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.