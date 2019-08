Gamescom 2019: Modus Games

Auf der Gamescom 2019 habe ich den Publisher, Modus Games, besucht. Dabei habe ich einen Einblick in die kommenden Spiele, des Publishers, bekommen.

Cris Tales (Dreams Uncorporated, SYCK)

Crisbell ist eine frisch erwachte Zeitmagierin, die gleichzeitig Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sehen kann. Diese Zeit-Mechanik muss auch in den rundenbasierten Kämpfen gemeistert werden – schicke Feinde in die Vergangenheit oder Zukunft, um so Schwachstellen auszunutzen. Ähnlich wie in Mario RPG oder den Mario & Luigi RPGs, kann man durch perfektes Timing mehr Schaden beim Angriff verteilen oder Schaden abwehren und reflektieren. Cris Tales ist eine Liebeserklärung an klassische JRPGs. Das Spiel wurde inspiriert von Rollenspielen, wie Chrono Trigger, Final Fantasy VI, Valkyrie Profile, Bravely Default und Persona.

Ary and The Secret of Seasons (eXiin, Fishing Cactus)

Das junge Mädchen Aryelle ist die Wächterin des Winters, dadurch hat sie die Fähigkeit, die Jahreszeiten zu beeinflussen. Nach dem eine mysteriöse Macht die Jahreszeiten durcheinanderwürfelt, beschließt Aryelle sich auf den Weg zu machen, um dieses Chaos wieder richtigzustellen. Inspiriert von The Legend of Zelda, erlebt der Spieler ein großes Abenteuer mit einer packenden Story in einer wunderschönen 3D-Welt. Ary muss die Jahreszeiten beeinflussen um Puzzle zu lösen und Duelle gegen Feinde und Bosse zu gewinnen.

Rock of Ages 3: Make & Break (ACE Team, Giant Monkey Robo)

Rock auf Ages rollt in die dritte Runde! Neu ist der Level Edition, erstelle eigene Level und teile sie mit Spielern aus der ganzen Welt. Der aberwitzige Humor im Stille von Monty Python darf natürlich nicht fehlen. Neue Spielmodi, wie der Humpty-Dumpty-Modus oder Boulder Avalanche machen den dritten Teil zum umfangreichsten Spiel der Serie. Kompetitive Tower Defense, verteidige deine Festung und versuche, gleichzeitig, die gegnerische Festung so schnell wie möglich zu zerstören, mit bis zu vier Spielern.

Trine 4: The Nightmare Prince (Frozenbyte)

Die drei Helden sind wieder da und begeben sich wieder auf ein neues Abenteuer, um den armen Prinz Seliuzs zu retten. Der Spieler übernimmt die Rolle über Amadeus, der Zauberer, der Ritter Pontius und Zoya die Diebin. Der Spieler muss die einzigartigen Fertigkeiten jedes Charakters einsetzen um die Puzzle und Bosskämpfe zu bewältigen. Neben der Standard Version erscheint auch eine Ultimate Edition, die alle vier Teile der Serie beinhaltet.

Remothered Broken Porcelain (Stormind Games)

Das zweite Kapitel in der Survival-Horror-Reihe Remothered, dreht sich um das Ashmann Inn und seine verwinkelten Mysterien. Etliche Neuerungen, helfen die Figuren zum Leben zu erwecken, erstmals werden die Zwischensequenz in Echtzeit animiert. Schleicht euch durch das Ashmann Inn um den Stalkern aus dem Weg zugehen, doch wenn ihr entdeckt werdet, heisst es laufen und verstecken. Es liegt am Spieler, den perfekten Zeitpunkt zu finden fürs Schleichen, für die Flucht oder für den Kampf. Modus Games veröffentlich neben Broken Porcelain, noch den ersten Teil der Serie in physischer Form für alle Plattformen.

Alle Spiele von Modus erscheinen für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch.