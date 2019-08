Gamescom 2019: Kalypso Media

Auf der Gamescom 2019 haben wir zwei Spiele von dem Publisher Kalypso Media gesehen.

Tropico 6 ( Limbic Entertainment)

El Presidente ist zurück und kommt auch wieder auf die Konsole. Tropico 6 ist schon erschienen für den PC, deshalb haben wir einen Einblick in die Konsolen Version bekommen. Das wichtigste für ein City-Builder auf der Konsole, ist natürlich die Steuerung. Die Serie ist schon was länger auf der Konsole zuhause und die Steuerung wurde mit jedem neuen Teil angepasst. Die Controller Steuerung fühlt sich sehr gut an, man versteht schnell, wie man zwischen den Menus wechselt um genau das zu finden was man sucht. Eine gute Alternative für Spieler die keine Möglichkeit haben Tropico auf dem PC zu spielen. Die Konsolen Versionen haben dieselben Inhalte wie die PC Version. Tropico 6 erscheint am 27. September für Xbox One und Playstation 4. Die Switch Version von Tropico 6 soll Anfang 2020 erscheinen, leider könnten wir diese nicht antesten.

Immortal Realms: Vampire Wars ( Palindrome Interactive )

Von Immortal Realms: Vampire Wars, gab es vorher nur einen Teaser Trailer, in dem man kein Gameplay gesehen hat. Auf der Gamescom konnten wir uns eine Präsentation anschauen, in der einer der Entwickler, uns eine Mission aus der Kampagne vorstellte. Auf den ersten Blick erinnert das Spiel sehr an die Total War Serie. Hier gibt es auch Zwei Phasen. In der ersten Phase, kann man seine Armeen verschieben, Einheiten produzieren, Dörfer besetzen und Karten einsetzen, welche besondere Ereignisse auslösen. Die zweite Phase ist der Kampf: Anders als in Total War, ist der Kampf auch rundenbasiert. Am Start eines Kampfes bekommt man Karten, mit denen man Zaubersprüche zaubern kann. Die Anzahl und Art der Karten bezieht sich auf die Anführer, die sich in der eigenen Armee befinden.

Es gibt drei verschiedene Vampire Clans zur Auswahl: die blutdürstigen Dracul, die uralten Nosfernus und die mystischen Moroia. Jeder dieser Clans hat eigene Einheiten, Fähigkeiten, Anführer und Spielmechaniken. Immortal Realms: Vampire Wars erscheint im Herbst 2019 und im Frühjahr 2020 für Xbox One und Playstation 4. Die Switch Version hat noch keinen Termin.