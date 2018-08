gamescom 2018 – Nintendo gibt das Line-up bekannt

Mit großen Schritten nähert sich die diesjährige gamescom. Passend dazu hat nun auch Nintendo sein Line-up für die diesjährige Kölner Publikumsmesse offiziell bekannt gegeben.

Demnach wird es am Stand des japanischen Publishers einiges anzuspielen geben. Unter anderem könnt ihr euch natürlich auf das am Ende des Jahres erscheinende Super Smash Bros. Ultimate freuen. Auch Super Mario Party wird überhaupt erstmals spielbar sein. Eine Überraschung bleibt jedoch, dass Nintendo selbst kein Wort von den beiden neuen Pokémon-Editionen verliert. Pokémon: Let’s Go wird demnach nicht auf der Messe anzutreffen sein.

Im folgenden findet ihr eine Übersicht über die spielbaren Titel von Nintendo auf der gamescom 2018:

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Party (Erstmals anspielbar)

FIFA 19

Dark Souls: Remastered

Travis Strikes Again: No More Heroes

Dragon Ball FighterZ

Starlink: Battle for Atlas

Killer Queen Black