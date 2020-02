Games with Gold: Diese Spiele gibt es im März gratis

Im März warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielst.

Batman: The Enemy Within – The Complete Season

In Batman: The Enemy Within – The Complete Season kehrst Du als maskierter Rächer auf die Straßen Gothams zurück und legst dem Verbrechen das Handwerk. Sowohl als Batman als auch Bruce Wayne nimmst Du neue Rollen ein und führst subtile Täuschungsmanöver durch. Stelle Dich dem Riddler, aber sei auf der Hut – seine grausamen Rätsel deuten auf einen noch gefährlicheren Gegner hin. Batman: The Enemy Within – The Complete Season ist vom 1. bis 31. März auf Xbox One verfügbar.

Shantae: Half-Genie Hero

Als in Shantae: Half-Genie Hero eine mysteriöse Verbrechenswelle das Land Sequin erschüttert, liegt es an Shantae, ihre Heimat zu retten! Du verwendest Shantaes verheerende Haarpeitsch-Attacke und schleuderst Deine Gegner in die Luft oder nutzt magische Bauchtänze und verwandelst Monster in noch mächtigere Kreaturen. Besiege die Drahtzieher hinter den kriminellen Machenschaften und bereite Dich auf den ultimativen Showdown gegen Deine Erzfeindin vor – die gefährliche Piratin Risky Boots! Shantae: Half-Genie Hero ist vom 16. März bis 15. April auf Xbox One verfügbar.

Castlevania Lords of Shadows 2

Der legendäre Graf Dracula erhebt sich in Castlevania Lords of Shadows 2 erneut aus seiner Gruft. Geschwächt von langen Schlaf kehrt der Vampir in sein heimatliches Schloss zurück und fordert Satan höchstpersönlich heraus. In diesem Open World-Adventure erlebst Du zwei parallele Handlungsstränge im Mittelalter und der Moderne und stellst Dich dem packenden Showdown zwischen Gut und Böse. Castlevania Lords of Shadows 2 ist vom 1. bis 15. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Sonic Generations

In Sonic Generations werden die Gefüge der Zeit gewaltig durcheinander gewirbelt. Von einer mysteriösen Macht in der Zeit zurückgeschleudert triffst Du auf alte Feinde – und Dein jüngeres Selbst! Verbünde Dich, rette Deine Freunde und stelle den diabolischen Verursacher der Zeit-Anomalien. Sonic Generations ist vom 16. bis 31. März auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Für weitere Informationen über die Games with Gold besuche die offizielle Website von Xbox oder schau regelmäßig auf Xbox Wire DACH vorbei.