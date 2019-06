Games with Gold – Diese Spiele gibt es im Juni gratis

Im Juni warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One spielst.

EA Sports NHL 19

Folge in EA Sports NHL 19 dem Weg eines Eishockey-Profis und arbeite Dich von den zugefrorenen Seen Deiner Heimatstadt hoch zu den gefüllten Stadien der NHL-Profiliga. Spiele mit oder gegen mehr als 200 der größten Eishockeylegenden wie Wayne Gretzky und erlebe das realistische Eishockey-Feeling mit rasanter Beschleunigung, ausgefeilter Kollisions-Physik und dynamischen Reaktionen der Spieler. EA Sports NHL 19 ist vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One verfügbar.

Rivals of Aether

Beschwöre die Macht der vier Elemente Feuer, Wasser, Erde, Luft und stelle Dich Deinen Gegnern in Rivals of Aether. Im Story-Modus erkundest Du die Mysterien Deines Planeten, während Du im Abyss-Modus neue Freundschaften knüpfst oder gegen andere Spieler online antrittst. Wähle Deine Attribute mit Bedacht, denn nur mit taktischem Geschick gehst Du als Sieger aus der Schlacht der Elemente hervor. Rivals of Aether ist vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One verfügbar.

Portal: Still Alive

In Portal: Still Alive erlebst Du eine rabenschwarze Geschichte, die Abenteuer mit kniffligen Rätseln kombiniert. Als unfreiwillige Versuchsperson in einem unheimlichen Labor setzt Du mittels Portal-Technologie die Gesetze der Physik außer Kraft und löst knifflige Rätsel. Manipuliere Deine Umgebung und finde einen Ausweg aus dem mysteriösen Forschungs-Komplex in diesem preisgekrönten Klassiker! Portal: Still Alive ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Earth Defense Force 2017

Eine große Flotte außerirdischer Raumschiffe, genannt Ravager, landet auf der Erde und startet einen blutigen Feldzug gegen die Menschheit. In Earth Defense Force 2017 verteidigst Du den Planeten in taktischen Gefechten gegen die Wellen der Eindringlinge. Nutze Deine Infanterie sowie Spezial-Einheiten und rüste sie mit den bestmöglichen Waffen und Technologien aus. Verteidige die Menschheit um jeden Preis! Earth Defense Force 2017 ist vom 16. bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.