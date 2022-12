Im Dezember 2022 warten im Rahmen der Games with Gold wieder zwei tolle kostenlose Spiele auf Dich für Xbox Series X|S und Xbox One. Von den Games with Gold profitierst Du auch, wenn Du Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate bist.

Colt Canyon (14.99 Euro UVP): Verfügbar vom 1. bis zum 31. Dezember

Bladed Fury (19.99 Euro UVP): Verfügbar vom 16. Dezember bis zum 15. Januar

Colt Canyon

Es ist an der Zeit, dass Du Dich zum Colt Canyon aufmachst, einer unbarmherzigen Westernlandschaft voller verborgener Schätze, Waffen, Gefahren und blutrünstigem Abschaum. Schieße Dir Deinen Weg frei und jage ein paar Dinge mit TNT in die Luft, während im Hintergrund ein Spaghetti-Western-Soundtrack trällert. Deine Aufgabe ist es, Deinen Partner und weitere Unschuldige Bürger*innen zu retten. Wenn Du Glück hast, wirst du bei dieser Mission eine Menge Spaß haben und nicht als Bussardfutter enden.

Bladed Fury

Die des Mordes angeklagte und verbannte Prinzessin Ji begibt sich auf eine actiongeladene Reise. Auf ihrem Rachefeldzug muss sie nicht nur ihre Unschuld beweisen, sondern auch ihre Schwester retten. Entfessle Deine Side-Scrolling-Fähigkeiten in diesem klassischen 2D-Spiel, das auf der chinesischen Mythologie basiert. Nimm es mit antiken Feind*innen und Gottheiten auf, indem Du atemberaubende Kombinationsangriffe ausführst. Die Grafik und das Sounddesign sind wunderschön gestaltet und mischen traditionelle Schnörkel mit einem surrealen Touch.

