Games with Gold: Diese Spiele gibt es im August gratis

Im August 2021 warten im Rahmen der Games with Gold wieder tolle kostenlose Spiele auf Dich: Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox Series X|S sowie Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die Du dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox Series X|S und Xbox One spielst.

Darksiders III

Du schlüpfst in die Rolle von Fury, einem der berüchtigten vier Reiter der Apokalypse und begibst Dich auf die Jagd nach den sieben Todsünden. In diesem actiongeladenen post-apokalyptischen Abenteuer stellst Du Dich der Herausforderung, das Gleichgewicht in der Welt wiederherzustellen. Als geheimnisvollster aber auch mächtigster der vier Reiter kämpfst Du Dich von den Höhen der Himmel bis in die Tiefen der Hölle.

Darksiders III ist vom 1. bis 31. August auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.



Yooka-Laylee

In diesem Plattformer erkundest Du eine riesige offene Welt voller Geheimnisse und triffst dabei auf eine Gruppe unverwechselbarer Charaktere. Die beiden tierischen Freunde Yooka und Laylee sammeln auf ihrer Reise möglichst viele glitzernde Objekte und stellen sich dem fiesen Capital B, der plant, alle Bücher der Welt aufzusaugen und in Gewinn umzuwandeln. In diesem abgedrehten Abenteuer erlebst Du nicht nur witzige Level, sondern auch abgedrehte Arcade-Spiele, knifflige Quizshows und vieles mehr!

Yooka-Laylee ist vom 16. August bis 15. September auf Xbox Series X|S und Xbox One verfügbar.



Lost Planet 3

Mit Lost Planet 3 tauchst Du noch tiefer in das kultig atmosphärische Lost Planet-Universum ein. In diesem Prequel erlebst Du erstmals die Abenteuer des Wartungsmitarbeiters Jim Peyton. Im Laufe Deiner Reise mit Deinem Wartungs-Rig, das Dir auch als mobiles Zuhause dient, erfährst Du neue Wahrheiten über den gefährdeten Planeten und die Kolonialgeschichte von E.D.N. III. Kämpfe gegen gefährliche Kreaturen, strotze extremen Umweltbedingungen und sammle die begehrten Proben einer mysteriösen Energiequelle.

Lost Planet 3 ist vom 1. bis 15. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.



Garou: Mark of the Wolves

Garou: Mark of the Wolves ist ein actiongeladener Turnierkampf-Titel. Wähle einen Charakter unter zwölf Kämpfer*innen und lehre Deinen Gegnern das Fürchten. Mit dem reaktionsschnellen T.O.P.-Kampfsystem sowie verheerenden Kontern entfesselst Du gnadenlose Kombos und beweist Deinen Feinden, dass Legenden niemals untergehen – sie werden nur besser!

Garou: Mark oft he Wolves ist vom 16. bis zum 31. August auf Xbox Series X|S, Xbox One und Xbox 360 verfügbar.



Alles Wissenswerte über das Games with Gold-Programm erfährst Du hier. Als Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate kommst Du ebenfalls in den Genuss aller Vorzüge einer Xbox Live Gold-Mitgliedschaft – inklusive den monatlichen Games with Gold – und hast zusätzlich Zugriff auf über 100 tolle Titel für Konsole, PC sowie EA Play ohne zusätzliche Kosten. Darüber hinaus stehen Dir via Cloud Gaming (Beta) viele Spiele auch auf Android, iOS und Windows 10 im Browser zu Verfügung. Tritt dem Xbox Game Pass Ultimate also jetzt für nur 1 Euro bei oder upgrade Deine Mitgliedschaft falls Du bereits Nutzer des Xbox Live Gold-Programms oder des Xbox Game Pass bist.