Auf der Suche nach den neusten Informationen rund um die Spiele Szene sollte games-mag ihre erste Wahl sein.

Immer die heißesten News

Kaum etwas ist so schnelllebig wie die große Welt der Spiele. Um nicht den Überblick zu verlieren, kann man viele Internetseiten durchforsten oder aber man folgt dem einen umfassenden Spielemagazin – denn auf games-mag.de bleibt man immer auf dem neusten Stand. Hier gibt es die News für alle Konsolen und Kategorien.

Ist eine neue Konsole in der Mache? Hier erfahrt ihr noch nicht veröffentlichte Details oder lest die spannendsten Gerüchte. Spiele Klassiker werden neu aufgesetzt? Der Trailer läuft ganz sicher bei uns. Es gibt grandiose neue Bets Leistungen? Wir sagen euch, wer die Stars der Szene sind und was sie geleistet haben.

Die Tests für euch

Wenn ihr euch mal wieder nicht entscheiden könnt, ob das neue Spiel etwas für euch ist, kann ein unabhängiger Test eventuell für Klarheit sorgen. Lest die detaillierten Testberichte und entscheidet dann, ob ihr euch das neue Game zulegen wollt. Aber getestet werden nicht nur die Spiele für PC und die Konsolen, sondern noch vieles mehr. Ein Markt, der früher noch keine große Bedeutung hatte, hat sich rapide verändert.

Denn die Ausrüstung wurde beim Zocken in den letzten Jahren immer wichtiger. Welcher Stuhl ist der komfortabelste? Welche Tastatur ist am ehesten für welches Gameplay geeignet? Bei den Hardware Testberichten bleiben keine Fragen offen. Informiert euch gut und lest die Tests, damit ihr nach dem Kauf keine bösen Überraschungen erlebt. Hier ist für jeden Typ Zocker und die verschiedenen Konsolen alles dabei.

Podcast und Co

Wer nicht lesen will und sich die neusten Infos heutzutage lieber per Audio holt, kann sich gerne den Podcasts hingeben. Die News aus der Welt der Games gibt’s jetzt auch in mündlicher Form, was für viele ein absolutes Muss ist in der heutigen Zeit. Jeder Podcast hat einen bestimmten Aufhänger, handelt aber natürlich von deutlich mehr Themen, so dass Ihr umfassend und detailliert informiert werdet.

Auch Previews neuer Spiele und Konsolen gibt’s in den Podcasts. Aber diese exklusiven Vorschauen könnt ihr jederzeit auch immer wieder nachlesen. Ihr entscheidet selbst, wann und wie ihr die Infos saugt, die euch interessieren. Aber games-mag hat noch so viel mehr zu bieten. Was es noch alles zu entdecken gibt, erfahrt ihr im nächsten Absatz.

Die Specials

Der Bereich der Games findet auch in einem ganz anderen Markt immer größeren Anklang. Die Buchmacher haben schon lange gesehen, dass nicht nur gerne gezockt wird, sondern auch die Wetten darauf steigen. Bei vielen Buchmachern gibt es aber nicht nur Sportwetten sondern auch Casino Games. Infos und Tests gibt’s auf der Spezial Seite.

Mit dem Bet at Home Gutschein ( https://de.johnnybet.com/bet-at-home-gutschein )

könnt Ihr von einer Registrierung bei diesem beliebten Buchmacher noch profitieren.