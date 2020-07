Games-Mag ist endlich auch auf Twitch angekommen – Jetzt folgen und gewinnen

Lange hat es gedauert aber nun sind wir auch endlich auf Twitch angekommen. Und um dieses Ereignis gebührend zu feiern haben wir uns ein kleines Gewinnspiel überlegt. Unser neuer Streamer Martin alias @eviltaiga weiht unseren Kanal am Freitag um 16 Uhr mit Just Cause 4 ein und freut sich über euren Besuch. Nehmt es uns nicht übel wenn nicht alles so funktioniert wie es soll – wir stecken noch in den Kinderschuhen und freuen uns über konstruktive Kritik und Verbesserungsvorschläge.

Und so funktionierts:

Am 31.07. um 21 Uhr gibt es ein großes Gewinnspiel, die Auslosung erfolgt live im Stream auf www.twitch.tv/gamesmagger. Bis dahin könnt ihr durch zuschauen Punkte sammeln und diese dann am Tag der Verlosung in Tickets umwandeln. Jedes Ticket kostet 12 Coins und jeder kann bis zu 3 Tickets kaufen. Die Coins sammelt ihr wie gesagt durchs zuschauen. Verlost werden unter anderem Codes für Death Stranding (PC), F1 2020, Minecraft Dungeons (Xbox One) und Rocket Arena. Und das ist nicht alles – wir haben dank unserer vielen Partner noch weitere Überraschungen für euch am Start. Genaueres dazu erfahrt ihr dann am Tag der Verlosung.

Unser Dank geht an all unsere Partner die dieses Gewinnspiel zum Start unseres Twitch Kanals möglich gemacht haben. Wir drücken euch allen die Daumen, freuen uns auf euch und drücken allen die Daumen. Alle weitere Details zum Ablauf erklärt euch Martin auf unseren Twitch Kanal.