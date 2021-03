Games-Mag Gewinnspiel – Wir verlosen Ninja Academy und Soul Riders Pakete

Nach langer Zeit dürfen wir euch endlich wieder ein Gewinnspiel präsentieren. In Zusammenarbeit mit unseren Partner migo Trendverlag verlosen wir zwei richtig coole Pakete. Paket 1 besteht dabei aus den beiden Ninja Academy Teilen Der Auftrag und Das Tesuto. Bei Paket 2 gibt es drei Soul Riders Bücher. Ein Dank an den migo Trendverlag für die Bereitstellung der Preise.

Und so seid ihr dabei. Schickt uns eine Mail mit dem Betreff „Ninja“ oder „Soul“ für das gewünschte Paket an mach-mit-bei@games-mag.de und nennt uns einfach euren Namen und eure Anschrift. Wir werden die Gewinner schriftlich kontaktieren und die Preise machen sich dann direkt auf den Weg zu euch. Das Gewinnspiel läuft bis Mittwoch, den 31.03.2021 um 23:59 Uhr.

Mehr zur Ninja Academy:

shinobi international ist Marktführer im Bereich der immer gigantischer werdenden Ninja Warrior-Shows. An fünf internationalen Academys bildet der Konzern Nachwuchstalente aus, denn fast jedes Kind träumt von einer Karriere als Ninja Warrior. Die Ninja Academy ist eine Ausbildungsstätte für die weltweit immer größer werdende Szene der Ninja Warriors. Riesige internationale TV-Produktionen, hoch dotierte Wettkämpfe und gigantische Zuschauerzahlen bei allen Ninja-Events lassen den Bedarf nach talentierten Nachwuchs-Ninjas in die Höhe schnellen. Die angehenden Ninja Warrior werden mit Bestehen des Tesuto zudem einem der vier Elemente (Feuer, Wasser, Erde, Luft) zugeordnet. Das legt die Richtung fest, die ihre Ausbildung nimmt. Die Zuordnung eines Elements resultiert aus den verschiedenen Fähigkeiten und Talenten des potenziellen Warriors. Doch der Weg dorthin ist alles andere als leicht. Der dreizehnjährige Sam will es trotzdem versuchen. Er muss allerdings nicht nur gegen seine Ängste, sondern gegen ziemlich reale Feinde kämpfen. Zum Glück findet er die Freunde, die er braucht, um sich diesen Feinden zu stellen. Denn sie alle wollen nur eins: Ninja Warrior werden! Aber ist das wirklich so?

Mehr zu Soul Riders:

Die Buch-Trilogie Soul Riders verbindet die Leidenschaft von über zwölf Millionen Star Stable-Gamer*innen mit einer wunderbaren Erzählung über Vertrauen, Zusammenhalt und Freundschaft. In Schweden waren die Bände von Autorin Helena Dahlgren in kurzer Zeit ein Bestseller und wurden von NAPPA ausgezeichnet. Jetzt gibt es die Vorgeschichte zum Online-Abenteuer auf Deutsch. Die Bände „Jovik ruft“ und „Die Legende erwacht“ ergänzen die große Themenwelt rund um Apps, Musik und Geschichten für Mädchen ab 8 Jahren ab. Band 3 „Dunkelheit bricht herein“ erscheint jetzt am 6. März. Carmen Udina, Programmleitung migo: „Magie, Freundschaft und Pferde sind ein Megatrend. Die epische Fantasy-Trilogie hat alles, was einen Bestseller ausmacht. Eine mitreißende Story im deutschsprachigen Raum sowie 800.000 und weltweit Millionen Star Stable-Fans sind ein großes Potenzial, um die Reihe langfristig erfolgreich im Buchmarkt zu etablieren. Ein Beispiel: Der Top-Einstieg als Aufsteiger des Tages bei amazon. „Das Stockholmer Star Stable Entertainment hat mit seinem Online-Pferdespiel weltweit Erfolg. Bereits jetzt ist Star Stable das am schnellsten wachsende Online-Pferdespiel der Welt. Über 130 kreative Köpfe aus 20 Ländern arbeiten an der Star Stable-Abenteuerwelt.