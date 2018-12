Games-Mag 2019 – Wir wollen eure Meinung

Das Jahr 2018 geht dem Ende entgegen. Wir haben dank unserer Partner jede Menge Spiele, Hardware und sonstige Produkte testen dürfen und bedanken uns herzlich bei allen die dazu beigetragen haben. Das werden wir selbstverständlich auch im Jahr 2019 wieder tun, allerdings haben wir vor uns ein wenig neu aufzustellen. Und da kommt ihr ins Spiel.

Wir wollen 2019 noch informativer, aktueller und interessanter für unsere Leser werden und deswegen sind wir dabei auch auf eure Hilfe angewiesen. Sagt uns was ihr gerne bei uns lesen würdet, was wir besser machen können oder was wir auf keinen Fall mehr machen sollten. Wir freuen uns über Lob und Kritik und sind offen für jegliche Diskussionen – nur so können wir weiter wachsen und das Magazin Games-Mag interessanter gestalten.

Als kleines Dankeschön für eure Mithilfe haben wir uns deshalb etwas besonderes ausgedacht. Unter allen Teilnehmern verlosen wir zwei gamescom 2019 Tickets. Da diese erst im Frühjahr 2019 bestellt werden können, werden wir den Gewinner oder die Gewinnerin persönlich kontaktieren und die beiden Karten zum nächstmöglichen Zeitpunkt weiterleiten. Und vielleicht trefft ihr dort auch unsere Redakteure, die auch 2019 wieder auf der gamescom vertreten sein werden. Als zweiten Preis gibt es ein beyerdynamic DT 240 Pro Kopfhörer und als dritten Preis ein Playstation 4 Gamepad 4S von snakeybyte

So macht ihr bei der ganzen Aktion mit:

Schickt uns eine Mail mit euren Wünschen, Lob oder Kritik an redaktion@games-mag.de. Wir versprechen euch das jede Mail gelesen wird und auch bei unseren nächsten Meetings berücksichtigt wird. Es spielt natürlich auch keine Rolle ob der spätere Gewinner uns gelobt oder kritisiert hat – hier entscheidet alleine die Losfee. Das Gewinnspiel läuft bis zum 31.1.2019 um 23:59 Uhr. Wir freuen uns auf eure Mails und drücken allen Teilnehmern die Daumen.