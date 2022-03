Personen, die einen Gamer-PC kaufen wollen, dürfen niemals zum erstbesten Gerät greifen. Im Idealfall machen sie sich im Vorfeld mit mehreren Modellen und deren Komponenten vertraut, wobei sie sich außerdem überlegen sollten, welche Eigenschaften ihnen besonders wichtig sind. Auf diese Weise können Interessenten ihre Auswahl eingrenzen und den PC finden, der zu ihnen passt. Dieser Beitrag dient diesbezüglich als Hilfestellung. Hier erfahren Gamer, auf welche Aspekte sie beim Kauf ihres Computers achten sollten.

Darum werden Gaming-PCs immer beliebter

Immer mehr Gamer entscheiden sich heute für einen selbst zusammengestellten PC. Dies ist wenig verwunderlich – immerhin verlangen mittlerweile etliche Virtual Reality Games und High End Titel den Computern viel Leistung ab. Wer sich also nicht mit Fehlermeldungen und langen Ladezeiten herumschlagen und das Beste aus seinem Spielerlebnis herausholen will, sollte zu einem hochwertigen Gaming-PC greifen. Es lohnt sich in diesem Fall ebenso, mehrere Modelle miteinander zu vergleichen.

Für diese Genres braucht es einen speziellen PC

Ein leistungsstarkes Gerät ist insbesondere für Games mit hohen Anforderungen an Speicher, Prozessor und Grafik erforderlich. Dabei handelt es sich zumeist um Simulationen in aufwändiger Grafik sowie Rennspiele. Doch auch viele Egoshooter und Rollenspiele überzeugen heute mit detailgenauer grafischer Finesse. Wer sich in Bezug auf die Anforderungen des gewünschten Spiels nicht sicher ist, sollte einen Blick auf die Beschreibung desselben werfen. Dort finden sich zumeist auch die Systemvorgaben. Hierbei ist zu bedenken, dass die Leistung des Gaming-PCs die Mindestanforderungen übertreffen sollte.

Dadurch zeichnet sich ein professioneller Gaming-PC aus



Ein PC dieser Art setzt sich aus leistungsstarken Komponenten zusammen. Bei ihm handelt es sich also um ein Gerät, das speziell auf das Spielen zugeschnitten ist. Er eignet sich dabei für den intensiven und langen Betrieb, ohne dabei zu überhitzen. Folgende Bestandteile sind bei PCs dieser Art von Bedeutung:

– Mainboard

Das Mainboard ist das Herzstück des Computers. Bei Gaming-Rechnern ist darauf zu achten, dass diese Komponente modular erweiterbar ist. Daher sollte das Board im Idealfall über mehrere PCI-Express-Slots verfügen. Lüfter-Anschlüsse erweisen sich ebenfalls als praktisch, da der PC bei langen Gaming-Einheiten schon einmal heiß laufen kann.

– Arbeitsspeicher

Geht es um die RAM, ist nicht ausschließlich auf einen hohen Wert zu achten. Wichtig ist des Weiteren die Taktung. In der Regel arbeiten PCs mit weniger Arbeitsspeicher, aber einer hohen Taktrate besser, als Geräte mit mehr RAM, die jedoch eine schlechtere Taktung aufweisen. Idealerweise verfügt ein Gaming-PC über viel und schnellen Arbeitsspeicher.

– Festplatte

Bei der Anschaffung der Festplatte ist vor allem der Speicherplatz von Bedeutung. Bei Gaming-PCs sollte dieser so hoch wie möglich ausfallen. Daher zahlt es sich durchaus aus, zu einer kostspieligen Festplatte zu greifen – idealerweise zu einer schnellen SSD-Festplatte.

– Prozessor

Die CPU sollte 100%ig mit dem Mainboard kompatibel sein. Um ein optimales Gaming-Erlebnis zu gewährleisten, sollte man ein Gerät mit 8 Kernen sowie einer Taktrate von 3 Gigahertz greifen.

– Grafikkarte

Wer dazu imstande sein will, möglichst viele Spiele auf dem PC zu starten, sollte die neueste Grafikkarten-Generation kaufen. Der Grafikspeicher liegt idealerweise bei mindestens 8 Gigabyte oder mehr.

Mit der richtigen Ausstattung den PC abrunden



Beim Gaming hat Komfort einen hohen Stellenwert. Aus diesem Grund empfiehlt es sich, den PC mit einer komfortablen Tastatur, einer ergonomischen Maus und einem hochwertigen Soundsystem auszustatten. Auch ein hochwertiger Drucker kann in manchen Fällen nützlich sein, um z.B. Screenshots oder besondere Momente im Spiel auszudrucken. Dadurch ist es dem Spieler möglich, voll und ganz in die digitale Welt einzutauchen.

Fazit – Leistung steht an erster Stelle

Wer einen Gaming-PC kaufen will, sollte sich nach einem leistungsstarken Gerät umsehen. Selbstverständlich dürfen sich Interessenten nicht überschulden. Daher lohnt es sich, mehrere PCs und deren Komponenten einander gegenüberzustellen.