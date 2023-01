Der Trailer zu TALES OF SYMPHONIA REMASTERED gewährt Einblicke in verschiedene Gameplay-Features. Das Spiel erscheint am 17. Februar 2023 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch und ist mit PlayStation 5 und Xbox Series X|S kompatibel.



In TALES OF SYMPHONIA REMASTERED erkunden die Spieler*innen eine riesige, zerfallende Welt, um Sylvarant zu regenerieren und gleichzeitig Tethe’alla zu retten. Dabei setzen sie mächtige Techniken und gemeinsame Angriffe mit ihrem Team ein, um gefährliche Feinde zu besiegen. Neben den in der Welt zu findenden Waffen und Ausrüstungsgegenständen kann sich die Gruppe auch das Crafting-System zunutze machen, um sich zu regenerieren und das Abenteuer zu meistern, das ihre Stärke und Freundschaft auf die Probe stellt.

Spieler*innen kämpfen für Freiheit und eine bessere Welt in TALES OF SYMPHONIA REMASTERED, der neu aufgelegten Version des bekannten Tales of-Titels.

Weitere Informationen zu diesem und allen anderen Titeln von Bandai Namco Europe sind hier zu finden: https://de.bandainamcoent.eu/