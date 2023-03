In der Welt der Computerspiele gibt es viele talentierte Entwicklerinnen, die einzigartige Spiele geschaffen haben. Dennoch sind Frauen in der Szene auch heute noch unterrepräsentiert und ihre Arbeit wird nicht immer angemessen gewürdigt. In dem folgenden Beitrag möchten wir uns deshalb auf einige der besten Computerspiele konzentrieren, die von Frauen entwickelt oder federführend vorangetrieben wurden. Dabei schauen wir uns Indie-Games und AAA-Titel an, die für alle Zeiten einen hohen Stellenwert in der Spieleindustrie erlangt haben.

Wir hoffen, dass dieser Artikel dazu beiträgt, das Bewusstsein und die Anerkennung für die bahnbrechende Arbeit von Frauen in der Spielebranche zu erhöhen.

Alle erwähnten Spiele findet ihr günstig auf G2A.com .

1. Portal von Kim Swift

Portal ist der Inbegriff von Innovation und Kreativität und ein Meisterwerk sowie wichtiger Meilenstein der Spieleindustrie. Die Story dabei ist zwar denkbar einfach, dabei aber doch überraschend tiefgründig. Während die Charaktere GLaDOS und Chell in der Gaming-Community unvergesslichen Kultstatus erreicht haben, sind auch die Spielmechaniken von Portal unvergleichlich. Die Idee, mit einem Portal-System durch eine Testanlage zu navigieren, hat sich als bis dato einmalig erwiesen und unzählige Spieler*innen weltweit in ihren Bann gezogen. Portal hat so auf clevere und unterhaltsame Weise gezeigt, dass es in Spielen nicht nur um Action oder Grafik gehen muss, sondern dass sie auch intellektuell herausfordernd und aufregend sein können. Damit hat Portal uns gelehrt, dass manchmal die simpelsten Konzepte die mächtigsten sein können.

Maßgeblich an der Entwicklung beteiligt war Kim Swift, die ihre Karriere bei Valve Corporation begann und dort neben Portal auch an Half-Life 2: Episode One arbeitete. Nach dem Erfolg von Portal wechselte sie zu Airtight Games, wo sie an Spielen wie Quantum Conundrum und Soul Fjord arbeitete. Swift ist bekannt für ihre einzigartigen Ideen und ihr Engagement für die Förderung von Frauen in der Spieleindustrie. Heute ist sie als Sr. Director of Cloud Gaming bei Xbox Game Studios Publishing tätig.

2. Gone Home von Karla Zimonja

Gone Home hat die Herzen der Spielerinnen und Spieler im Sturm erobert. Es ist ein Meisterwerk der Erzählkunst, das uns in eine Welt voller Emotionen und Erinnerungen eintauchen lässt. Dabei zeigt uns die intensive Story, dass das Leben manchmal unvorhersehbar und voller Überraschungen ist. Gone Home hat uns gelehrt, dass Wahrheit und Vergebung die Grundpfeiler jeder Beziehung sind und dass es nie zu spät ist, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Außerdem zeigt es uns, dass Computerspiele Kunst sein kann, die berührt, inspiriert und die eine unglaubliche Kraft hat, uns in eine andere Welten zu entführen.

Karla Zimonja ist eine der Gründerinnen des Indie-Entwicklerstudios The Fullbright Company und hat an zahlreichen anderen Indie-Spielen mitgearbeitet. Zimonja ist bekannt für ihre Fähigkeit, fesselnde Geschichten zu erzählen und emotionale Tiefe in Spiele einzubringen. Auch sie setzt sich für die Förderung von Frauen und Minderheiten in der Spieleindustrie ein. Heute arbeitet sie weiterhin an aufregenden neuen Projekten und ist eine wichtige Stimme in der Indie-Spiele-Community.

3. Celeste von Maddy Makes Games

​​

Celeste ist ein Juwel in der Welt der Plattformer-Videospiele und ein triumphierendes Beispiel dafür, wie Spiele uns inspirieren und stärken können. Die Handlung erzählt die Geschichte von Madeline, einer jungen Frau, die sich auf eine Reise macht, um den Gipfel des Celeste-Berges zu erreichen. Gleichzeitig ist die Geschichte aber so viel mehr als das und handelt von Selbstfindung, Akzeptanz und dem Überwinden innerer Dämonen. Die Spielmechaniken sind präzise und anspruchsvoll, dabei aber immer fair. Celeste verlangt von uns, dass wir unsere Fähigkeiten und unser Können als Spieler*innen nutzen, um die Herausforderungen zu meistern, die vor uns liegen. So zeigt das Spiel uns, dass wir in der Lage sind, Schwierigkeiten zu überwinden und unsere Ziele zu erreichen, wenn wir hart arbeiten und uns darauf konzentrieren.

Entwickelt wurde Celeste von Maddy Makes Games. Maddy Makes Games ist der Entwicklername von Maddy Thompson, einer Indie-Spieleentwicklerin, die für ihre besonderen, handgezeichneten Spiele bekannt ist. Neben Celeste hat sie an einer Reihe weiterer Indie-Spiele mitgearbeitet, darunter TowerFall. Ihre Spiele zeichnen sich durch auffällige Kunst und Musik sowie anspruchsvolle, aber zugängliche Spielmechaniken aus. Maddy setzt sich für Diversität und Inklusion in der Spieleindustrie ein und ist eine wichtige Stimme in der Indie-Spiele-Community.

4. Telltale’s The Walking Dead von Mary Kenney

Telltale’s The Walking Dead hat uns auf eine unvergessliche Reise in eine Welt voller Überlebenskampf und menschlicher Dramen geführt. Die emotional aufgeladenen Geschichten und Charaktere haben uns tief bewegt und uns gezeigt, wie stark die menschliche Natur sein kann, wenn sie auf die Probe gestellt wird. Das innovative Gameplay, das Entscheidungen und Handlungen der Spieler*innen in die Handlung einbezieht, hat uns immer wieder aufs Neue in den Bann gezogen und uns tief in seine Welt eintauchen lassen. Wir haben mit Lee und Clementine mitgelitten, gezweifelt und gekämpft und am Ende unsere eigenen Entscheidungen treffen müssen, die unser Schicksal und das Schicksal unserer Mitstreiter*innen bestimmt haben. Die Spieleserie hat uns gelehrt, dass wir in einer Welt voller Unsicherheit und Gefahren niemals aufgeben dürfen und dass die Bande, die wir schmieden, das Wichtigste sind, um zu überleben. Die Geschichte ist eine Hommage an die menschliche Natur, die uns zeigt, dass es selbst in den dunkelsten Zeiten immer noch Hoffnung gibt.

Die amerikanische Videospiel-Designerin Mary Kenney ist für ihre Arbeit an verschiedenen Indie-Spielen bekanntt und war die Lead Writerin für die erste Staffel von Telltale’s The Walking Dead. Sie hat für verschiedene Studios wie The Fullbright Company, Giant Sparrow und Naughty Dog gearbeitet und hat an Spielen wie Gone Home, What Remains of Edith Finch und The Last of Us Part II mitgewirkt. Kenney erhielt für ihre Arbeit zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen und gilt als eine wichtige Stimme in der Indie-Spiele-Community. Sie setzt sich für mehr Diversität und Inklusion in der Spieleindustrie ein und gilt als Inspiration für viele aufstrebende Videospiel-Designerinnen.

5. Assassin’s Creed: Odyssey von Melissa MacCoubrey

Mit seiner faszinierenden Geschichte und dem wunderschönen Setting im antiken Griechenland hat Assassin’s Creed: Odyssey uns in eine Zeit entführt, die voller Mythen, Legenden und epischer Kämpfe war. Die Charaktere des Spiels sind so vielschichtig und interessant, dass wir uns in ihren Schicksalen verloren haben. Alexios und Kassandra haben uns tief berührt und uns gezeigt, dass selbst in einer Welt voller Krieg und Chaos die menschliche Natur immer noch Lichtblicke hervorbringt. Das Gameplay ist nahezu perfekt, mit einer offenen Welt, die voller Abenteuer und Herausforderungen ist. Wir haben uns mit Feinden duelliert, uns durch Schlachten gekämpft und uns in rätselhaften Tempeln verirrt – alles in der Hoffnung, die Geheimnisse dieser Welt zu enthüllen.

Melissa MacCoubrey ist eine kanadische Videospiel-Designerin, die für ihre Arbeit an verschiedenen Indie-Spielen bekannt ist. Für Assassin’s Creed: Odyssey, das sich weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft hat, war sie als Art Directorin tätig. MacCoubrey ist Mitgründerin von Thunder Lotus Games, einem Studio, das für Spiele wie Jotun und Sundered bekannt ist. MacCoubrey hat sich auf die Gestaltung von Welten und Geschichten spezialisiert und setzt sich für mehr Vielfalt und Inklusion in der Spieleindustrie ein. Sie ist eine wichtige Stimme in der Indie-Spiele-Community und hat zahlreiche Auszeichnungen und Anerkennungen für ihre Arbeit erhalten.

Dies ist natürlich nur eine kleine Auswahl an hervorragenden Spieletiteln, die federführend von Game-Changerinnen entwickelt wurden. Wir hoffen, die Spiele aus der Liste gefallen euch und bieten euch ein wenig Inspiration für die nächsten Abende am PC oder der Konsole.