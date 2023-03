Am 01.02.2023 ist die neue Smartphone-Generation der S-Reihe von Samsung auf den Markt gekommen. Nun sofort das modernste Modell zu erwerben mag zwar verlockend klingen, allerdings könnte es sich durchaus lohnen, noch ein wenig mit dem Kauf zu warten. Dies geht aus aktuellen Preisprognosen hervor.

Die neuen Samsung S-Modelle: Preiserhöhung im Jahr 2023

Schaut man sich die Preisentwicklung der vergangenen zwei Jahre an, so fällt auf, dass es keinen großartigen Unterschied gibt. Der Preis für die Modelle Galaxy S21 und Galaxy S22 betrug zum Verkaufsstart jeweils 849 Euro, die Plus-Varianten starteten beide bei etwa 1.000 Euro. Im Jahr 2023 sieht dies hingegen deutlich anders aus. Bereits der Preis für die Basisversion S23 hat sich um 100 Euro erhöht. Die Varianten Plus und Ultra sind sogar um 150,00 Euro teurer geworden als die Vorgängerversion. Allerdings weisen das Galaxy S23 Plus sowie das S23 Ultra mit 256 GB die doppelte Speicherkapazität der Vorgängermodelle auf.

Für die kleinstmögliche Speichergröße gelten derzeit folgende Preise:

– Galaxy S23: 949 Euro (128 GB Speicher)

– Galaxy S23 Plus: 1.199 Euro (256 GB Speicher)

– Galaxy S23 Ultra: 1.399 Euro (256 GB Speicher)

Galaxy S23 Serie: Wie schnell sinkt der Preis in den ersten Monaten?

Um die Preisentwicklung für die neue Smartphone-Generation der S-Reihe zu prognostizieren, lohnt sich erneut ein Blick auf die Vorgängermodelle. Hierbei wird die kleinste erhältliche Speichergröße von 128 GB zugrunde gelegt. Bei allen drei Modellen ließ sich in den ersten Wochen nach Verkaufsstart eine deutliche Preissenkung beobachten. Es ist davon auszugehen, dass es sich bei der neuen S-Generation ebenso verhalten wird.

Die unverbindliche Preisempfehlung für das Basismodell Samsung Galaxy S23 beträgt bei Verkaufsstart 949 Euro. Nach einem Monat dürfte der Preis bereits unter die Marke von 900 Euro gesunken sein. Nach zwei Monaten könnte das Modell voraussichtlich etwas über 800 Euro kosten. Drei Monate nach Verkaufsstart ist der Preis voraussichtlich um rund 20 Prozent gesunken und könnte somit deutlich unter 800 Euro liegen. Beim Samsung Galaxy S23 Plus ist sogar eine noch größere Ersparnis möglich. Nach drei Monaten ist von einem Preisrückgang in Höhe von 24 Prozent auszugehen. Dies bedeutet, dass das Modell nur noch knapp über 900 Euro statt wie zu Beginn 1.199 Euro kosten könnte.

Den höchsten Startpreis hat das Samsung Galaxy S23 Ultra mit 1.399 Euro. Bei diesem Modell könnte sich bereits nach zwei Monaten eine Preissenkung um 20 Prozent einstellen, was eine Ersparnis von 290 Euro

ergibt. Wer sich nach Verkaufsstart noch ein wenig gedulden kann, könnte demzufolge erheblich sparen.