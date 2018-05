Frostpunk: Victorian Edition bei uns im Test

Frostpunk ist eine pure Hassliebe und genau deshalb schon fast ein Meisterwerk. Ständig bin ich am Grübeln was ich als nächstes erforschen soll. Zeitgleich muss ich überlegen welche Ressourcen ich gerade am dringendsten benötige, je nachdem schiebe ich die Arbeitskräfte hin und her. Ich tüftle an der perfekten Position der einzelnen Gebäude, ich muss sie warm halten ... bloß keine Fehler machen sonst kommt der Aufstand aus der Bevölkerung. Da sie kirchlich nicht getoppt werden konnte musste ein Polizeistaat gegründet werden um das Überleben (fast) aller zu sichern. Die nächste Kaltfront zieht auf, verdammt nochmal ich muss meine Lager ausbauen, Kohle schürfen, Nahrung sammeln - wir werden überleben...