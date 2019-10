Frostpunk: Console Edition erscheint heute für Xbox One und PS4

11 bit studios haben heute ihren erfolgreichen, preisgekrönten PC-Hit Frostpunk für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht. Die ausgewogene Mischung aus postapokalyptischer Survivalwelt, Aufbauspiel und Gesellschaftssimulation ist bei Sony und Microsoft digital für 26,99€ und im Handel für 34,95€ erhältlich. (bei Amazon bestellen)

Der neue Launch-Trailer für Frostpunk: Console Edition. Untermalt wird dieser mit dem Song “WEIGHT OF THE WORLD” von Darkride, arrangiert von Piotr Musiał.

Dank einer Partnerschaft mit Merge Games gibt es außerdem eine limitierte Signature-Edition, die unter anderem ein wunderschönes Artbook, die Soundtrack-CD, Emaille-Anstecker enthält und für 44,99€ verfügbar ist.

Frostpunk versetzt den Spieler in die Rolle des Anführers der möglicherweise letzten menschlichen Gemeinschaft, in der letzten Stadt, die auf der Erde eines alternativen 19. Jahrhunderts übriggeblieben ist. Der Spieler herrscht über die Bevölkerung der Stadt, baut ihre Infrastruktur und entwickelt dampfbetriebene Technologien, damit sein Volk den apokalyptischen Winter überlebt.

Es handelt sich also um ein Strategiespiel – ein Genre, das auf dem Konsolenmarkt eher spärlich vertreten ist. 11bit studios hatten es sich zum Ziel gesetzt, ein strategisches Erlebnis zu entwickeln, dass sich am Controller natürlich anfühlt und gleichzeitig so ergreifend wie spannend ist. Die Ambition des Studios war es, eine neue Messlatte für Strategiespiel auf Konsole zu erschaffen. Das klingt natürlich sehr selbstbewusst, aber nun ist Frostpunk auf Xbox One und PlayStation gelandet und jeder kann sich selbst eine Meinung bilden.