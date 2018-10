Forza Horizon 4 – Zum Release startet XBox Dach ein fettes Gewinnspiel

Ab sofort ist Forza Horizon 4 für Xbox One und Windows 10 PC als Play Anywhere-Titel verfügbar. Im mit Spannung erwarteten vierten Teil der erfolgreichen Rennspiel-Serie stellen sich Spieler erstmals wechselnden Jahreszeiten. Schauplatz ist das historische Großbritannien in nativer 4K- und HDR-Grafik. Passend dazu können wir uns im Rahmen der „Scheunenfunde“-Aktion wertvolle Gewinne abholen.

3 Städte, 3 Autos, 3 Sieger: Die Forza Horizon 4-Scheunenfunde

Am 04. Oktober 2018 versteckt das Xbox DACH-Team drei schnittige Mini Cooper im Union Jack-Design in München, Berlin und Hamburg. Pro Stadt gibt es drei Hinweise, die Fans der Forza-Reihe und die, die es noch werden wollen, zum Versteck des Scheunenfunds führen. Alle Hinweise werden ab 14.30 Uhr stündlich in der jeweiligen Stadt auf dem Radiosender Radio Energy verkündet:

Radio Energy München: 93.30 FM

Radio Energy Berlin: 103.40 FM

Radio Energy Hamburg: 97.10 FM

Zeitgleich wird YouTuber und Rennfahrer Felix von der Laden als Leiter der Schnitzeljagd die Hinweise in Form von Instagram-Stories auf seinem Kanal @felixladen teilen. Derjenige, der den Scheunenfund als Erster in seiner Stadt findet, auf den roten Buzzer drückt und das Codewort „Jahreszeiten“ nennt, darf das Leasing-Fahrzeug für ein Jahr kostenlos mit nach Hause nehmen. In München werden Felix von der Laden und Maxi Gräff, Marketing Communications Managerin Xbox, den glücklichen Gewinner erwarten.

Teaser:



Open-World-Abenteuer

Ab sofort steht Forza Horizon 4 weltweit exklusiv für Xbox One und Windows 10 PC sowie für Besitzer des Xbox Game Pass zur Verfügung. Microsoft interpretiert mit Forza Horizon 4 die offene Spielewelt des Rennsports neu. Gamer spielen auf der ganzen Welt zusammen, erleben durch die wechselnden Jahreszeiten ein neues Fahrgefühl, profitieren von der nativen 4K- und HDR-Qualität, fahren zu historischen Orten in Großbritannien und verfügen über mehr Anpassungsoptionen als bisher.

Jahreszeiten ändern alles: Forza Horizon 4 wartet mit wechselnden Jahreszeiten auf. Spieler meistern trockene, nasse, schlammige, verschneite und eisige Wetterverhältnisse in einer offenen Spielwelt, die durch die Wetter-Veränderungen der Tages- und Jahreszeiten geprägt ist.

Offene Spielwelt mit viel Wahlfreiheit: Mit dem neuen Routenersteller entwickeln wir individuelle Rennstrecken für unsere offene Spielwelt und teilen diese mit der aktiven Community.

Mehr als 450 Autos sammeln: Mit über 450 Autos von mehr als 100 lizenzierten Herstellern bietet Forza Horizon 4 den größten und abwechslungsreichsten Fuhrpark aller Horizon-Spiele. Zudem stehen individuelle, bei Forza-Spielern äußerst beliebte, Anpassungsmöglichkeiten wie die neuen „Drift Suspension“-Upgrades und Fahrerpersonalisierungen mit typischer Rennbekleidung, Accessoires und Emotes bereit.

Allein oder im Team: Spieler treten alleine, gemeinsam oder im Mehrspielermodus aufs Gaspedal. Die integrierte Mixer-Broadcasting-Technologie und weitere Zuschau-Funktionen sorgen für ein fantastisches Spielerlebnis.

Launch-Trailer: