Forza Horizon 4 – James Bond Pack angekündigt

Ihr wolltet schon immer mal in die Rolle von James Bond schlüpfen, oder wohl eher die coolen und exklusiven Bond Autos fahren, wie den 1964 Aston Martin DB5 (Goldfinger) oder den 2015 Aston Martin DB10 (Skyfall). Dann wird euch diese Ankündigung freuen, denn Microsoft kündigt das Best of Bond Car Pack für den kommenden Release von Forza Horizon 4 an.

007 – Die Lizenz zum Autofahren

Mit dem Best of Bond Pack werden 10 weitere Fahrzeuge für alle Ultimate Vorbesteller, direkt von Release an, zur Verfügung stehen. Alle anderen Spieler können sich das Best of Bond Pack nach Release zusätzlich kaufen.

Das sind die 10 Bond Automobile, mit denen Ihr die Straßen eventuell etwas sicherer oder doch unsicherer macht?:

1964 Aston Martin DB5 inspired by Goldfinger (1964), Thunderball (1965), GoldenEye (1995), Skyfall (2012) and Spectre (2015)

1969 Aston Martin DBS from On Her Majesty’s Secret Service (1969)

1974 AMC Hornet X Hatchback from The Man With the Golden Gun (1974)

1977 Lotus Esprit S1 from The Spy Who Loved Me (1977)

1981 Citroën 2CV6 from For Your Eyes Only (1981)

1986 Aston Martin V8 from The Living Daylights (1987)

1999 BMW Z8 from The World is Not Enough (1999)

2008 Aston Martin DBS from Quantum of Solace (2008)

2010 Jaguar C-X75 from Spectre (2015)

2015 Aston Martin DB10 from Spectre (2015) Einige der Fahrzeuge werden Gadgets enthalten, welche an die Originalen James Bond Filme angelehnt sind. So wird der 1964 Aston Martin DB5 beispielsweise das wechselbare Nummernschild oder auch ausfahrbare Stoßstangenzylinder besitzen.

Lotus Esprit S1 wird ein Body-Kit im Stil der „Wet Nellie“, aus „James Bond:Der Spion, der mich liebte“, erhalten. Wet Nellie Prev 2 Next FH4 Best of Bond Lotus Espirit S1 Beached Original Filmrquisite - Lotus Espirit S1 Auch derwird ein Body-Kit im Stil der „Wet Nellie“, aus „James Bond:Der Spion, der mich liebte“, erhalten. Zusätzlich erhalten alle Besitzer des James Bond Car Packs zwei Ingame Outfits und sechs Quick-Chat Sätze, passend zum James Bond Pack.

Vorbesteller

Solltet ihr einen großen Geldbeutel besitzen und ein Fan der Reihe sein, so wird euch wohl die Forza Horizon 4 Ultimate Edition interessieren. Für 99,99€ erhaltet ihr Vorab-Zugriff auf das Spiel und das schon am 28. September 2018. Zudem erhaltet ihr alle Erweiterungen/VIP-Mitgliedschaft und vieles mehr. Die Deluxe Edition ist ab 89,99€ erhältlich und die Standard Edition ist bei 69,99€ angesiedelt. Solltet ihr noch unentschlossen sein, empfiehlt es sich die aktuell verfügbare Demo zu spielen und euch selbst einen ersten Eindruck von Forza Horizon 4 zu machen.

Schon gesehen?

Der Preload für alle digitalen Vorbesteller steht ab sofort zur Verfügung! Hier mehr Infos: