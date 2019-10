Fortnite Kapitel 2 ab sofort verfügbar

Heute veröffentlicht Epic Gamesdas zweite Kapitel von Fortnite, das ab sofort als kostenloser Download für PlayStation 4, Xbox One, PC, Mac, iOS und Android verfügbar ist.

Der Gameplay-Trailer zum Battle Pass ist hier zu sehen:

Kapitel 2 bringt einige große Veränderungen für Fortnite. Einige der neuen Highlights sind unterhalb aufgelistet und Epic lädt alle Spieler dazu ein, selbst einen Blick zu riskieren, denn es gibt noch viel mehr zu entdecken.

Sprung in eine neue Welt – Eine neue Karte mit 13 verschiedenen Orten bietet Spieler viel Platz zum Entdecken.Neues Wasser-Gameplay – Schwimmen, Angeln, Motorboote und mehr.

Neue Squad-Unterstützung – Mit der Bandagen-Bazooka gibt es nun neue Möglichkeiten Teamkameraden zu heilen, sie in Sicherheit zu bringen und sogar mit neuen Gruppen-Emotes zu zelebrieren. Nichts geht schließlich über ein Squad-High-Five.

Verstecke und Explosionen – Neue Verstecke in Heuballen und Müllcontainern sowie explosive Gaskanister und Ölfässer geben Spieler nun einen entscheidenden Vorteil gegenüber Feinden.

Verbessertes Gefecht – Zurück zu den Ursprüngen, dank eines überschaubaren Waffenarsenals, das mit den nötigen Ressourcen an der Aufrüstbank verbessert werden kann.

Mehr Spaß, weniger Grind – Ein neues XP-System und Medaillen für den frischen Kapitel 2 – Season 1 Battle Pass.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Webseite von Fortnite.