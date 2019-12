Fortnite Fans aufgepasst – wir verlosen 2 x NERF MEGA Fortnite TS Blaster plus MicroShots Fortnite Blaster

Auch 2019 freuen wir uns auf spannende Battles in der NDBL (NERF Dart Blaster Liga), mit Teamgeist und Action! Beim NERF Teamsport steht alles unter dem Motto: „Action immer und überall!“

Vier Teams werden in unterschiedlichen Locations zeigen, wie vielseitig der Teamsport ist und dass prinzipiell jeder Ort zum Playground werden kann. Es sind wieder einige Influencer als Team-Manager dabei und ein Battle aus der Eventreihe wird als FORTNITE-Special ausgetragen.

Auf dem NERF Teamsport YouTube-Kanal könnt ihr euch alle neuen Videos zur NDBL 2019 ansehen. Weitere Informationen rund um den NERF Teamsport findet ihr auf www.nerf-teamsport.de Schaut vorbei, holt euch die nötigen Infos und startet euer eigenes NERF Battle! „NERF TEAMSPORT: Action immer und überall!“ #NERF #TeamSport #NDBL #SoGehtAction #Blaster #Hasbro

Damit ihr den Teamsport selbst ausprobieren könnt und zusätzlich Eure Fortnite-Skills verbessert, verlost Games-Mag.de 2x den neuen NERF MEGA Fortnite TS Blaster und jeweils passend dazu einen der drei Nerf MicroShots Fortnite Blaster

. Und solltet ihr nicht zu den glücklichen Gewinner gehören gibt es als Trostpreis noch 5 x einen RubbelCode für die Minty Pickaxe Skin in Fortnite.

Und so macht ihr mit:

Sendet uns eine Mail mit dem Betreff „Fortnite“ an mach-mit-bei@games-mag.de. Unter allen Einsendungen verlosen wir diese tollen Preise. Das Gewinnspiel geht bis Sonntag, den 22.12.19 um 23:59 Uhr. Wir werden uns via Nachricht bei den Gewinnern melden.

Auch 2019 freuen wir uns auf spannende Battles in der NDBL (NERF Dart Blaster Liga), mit Teamgeist und Action! Beim NERF Teamsport steht alles unter dem Motto: „Action immer und überall!“

NERF MEGA Fortnite TS Blaster

Mit diesem Nerf Mega-Blaster mit Pump-Action können Battles im echten Leben ausgetragen werden. Der Nerf Fortnite TS Blaster hat dasselbe Design wie der Blaster im beliebten Fortnite Videospiel. Es werden 4 Darts in das interne Clip-Magazin geladen, der Blaster wird gespannt und zum Feuern der Abzug gedrückt. Er kommt mit 8 Nerf Mega-Darts. Die Schulterstütze dient zur Dart-Aufbewahrung, sodass 4 Ersatzdarts zum schnellen Nachladen in unmittelbarer Nähe gelagert werden können. Dieser motorisierte Pump-Action Nerf Fortnite Dart-Blaster kann sowohl drinnen als auch draußen genutzt werden, um sich in die Fortnite Action zu stürzen – keine Batterien erforderlich.

Nerf MicroShots Fortnite Blaster

Die aus Mini-Blastern zum Sammeln bestehende Nerf MicroShots Serie sorgt für jede Menge Spaß. Die Blaster der Nerf MicroShots Serie haben das kultige Aussehen der Originalblaster, sind jedoch in ihrem eigenen Miniaturstil gehalten. Dank ihres Aussehens und ihrer Größe sind sie tolle zusätzliche Sammelstücke für jede Nerf-Kollektion. Die Nerf MicroShots Fortnite Blaster orientieren sich an den Blastern, die im populären Fortnite-Videospiel verwendet werden. Es gibt den TS-Blaster, den RL Blaster und sogar einen LLama-Blaster im Look der Piñata Loot Box. Jeder Blaster kommt mit 2 Nerf Elite Darts und feuert manuell einen Dart nach dem anderen ab.

Ein Dank geht an unseren Gewinnspielpartner Conjoin Communications für die Bereitstellung der Preise.