For Honor – Neue Piratenheldin ab sofort verfügbar

For Honor Year 5 Season 4 – Titelupdate 2.0 ist ab heute verfügbar und fügt dem Spiel einen neuen Heldenarchetyp hinzu: Die Piraten. Bewaffnet mit ihren ikonischen Entermessern und Pistolen, sind die Piraten die ersten der Zugvögel, einer komplett neuen Gruppe von Heldinnen und Helden, die von weitentfernten Horizonten kommen. Spieler:innen können die neue Piratenheldin als Teil eines Paketes kaufen, welches die neue Heldin, ein exklusives Ornament, eine Elite-Montur, 7 Tage Champion-Status und drei Restesammler-Truhen beinhaltet. Außerdem kann das Paket ab dem 10. Februar In-Game für 15000 Stahl freigeschaltet werden.

Überschneidend mit dem Titelupdate, kann For Honor außerdem ab heute bis zum 31. Januar kostenlos auf PlayStation4, der Xbox One-Familie und auf Windows PC über den Epic Games Store und Ubisoft Connect sowie auf PlayStation5 und Xbox Series X|S durch Rückwärtskompatibilität gespielt werden. Spieler:innen, die am kostenlosen Wochenende spielen, haben vollständigen Zugriff auf die Standard Edition von For Honor, welche den Storymodus, alle Multispieler-Spielmodi, 30 Helden und 30 Karten bietet. Alle, die nach dem Wochenende weiterkämpfen wollen, können ihren Fortschritt und Helden auf die Spielvollversion übertragen.

Ubisoft kündigte kürzlich For Honor Year 6: Lost Horizon an, welches am 17. März beginnt. Mit über 25 Millionen Spieler:innen und nach 5 Jahren kontinuierlicher Inhaltsupdates und -verbesserungen, wird Year 6 ein weiteres Jahr an kostenlosen Inhalten für das Spiel bieten, die sich über vier Seasons erstrecken. Außerdem wird es weitere Verbesserungen des zentralen Kampferlebnisses geben. Weiter Details gibt es hier.