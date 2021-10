Five Nights at Freddy’s: Security Breach kommt noch dieses Jahr

Five Nights at Freddy’s gehört zu den populärsten Horrorspielen überhaupt. Obwohl Scott Cawthon (der Originalentwickler) schon lange nur noch geringfügig an der Reihe beteiligt ist, soll nun trotzdem eine Fortsetzung für PlayStation Konsolen kommen. Five Nights at Freddy’s: Security Breach heißt diese und ist auch schon länger angekündigt. Auf der neuen State of Play vom Oktober haben wir nun aber endlich ein Releasedatum bekommen. So soll Five Nights at Freddy’s: Security Breach noch dieses Jahr erscheinen. Um genauer zu sein am 16. Dezember 2021. Schaut euch doch einfach direkt mal den neuen Trailer an:

Insgesamt wirkt das Gameplay sehr viel dynamischer als bei den Vorgängern. Dafür soll der Horroranteil noch genauso groß sein, wobei wir dieses Mal viel offener mit unserer Umwelt agieren können. Es gilt also nicht nur die mörderischen animatronischen Puppen abzulenken, sondern auch sie hinters Licht zu führen. Wie sich das Ganze spielt, erfahren wir womöglich aber erst zum eigentlichen Release.

Lust auf Five Nights at Freddy’s bekommen? Einige Teile der Reihe sind auch bei unserem Partner Instant-Gaming auffindbar!