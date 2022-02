Habt ihr schon Fire Emblem Warriors gespielt? Der Titel aus dem Jahre 2017 gehört zu den ersten exklusiven Nintendo Switch Spielen und orientierte sich an der klassischen Dynasty Warriors Struktur, wie es auch schon Hyrule Warriors tat. Nun bekommt das Spiel einen Nachfolger, welcher in der Welt von Fire Emblem: Three Houses spielt und damit leider nicht altbekannte Figuren auf den Bildschirm bringt. Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint hierbei am 24. Juni 2022 für die Nintendo Switch, wobei zu erwarten ist, dass uns auch nach dem eigentlichen Releasetermin neuer Content erwartet.

Mehr zum Spiel:

Enthülle das Schicksal dreier Länder – in Fire Emblem Warriors: Three Hopes für Nintendo Switch, einer anderen Geschichte, die in der gleichen Welt spielt wie Fire Emblem: Three Houses. Fire Emblem Warriors: Three Hopes spielt in Fódlan, einem Land, das von drei Mächten regiert wird. Mit der Welt und den Figuren aus Fire Emblem: Three Houses wird eine neue Geschichte erzählt. Freu dich auf Kämpfe, in denen Action und Strategie vereint sind. Übernimm die direkte Kontrolle über die Charaktere und mähe die gegnerischen Horden nieder, während du deinen Verbündeten Befehle erteilst. Entscheide anhand der Situation auf dem Schlachtfeld strategisch, wie du vorgehen willst. Außerhalb der Schlachten kannst du mit charmanten Charakteren aus Fire Emblem: Three Houses interagieren.

Was erwartet dich in dieser brandneuen Geschichte? Hoffnung… oder Verzweiflung?

