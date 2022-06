Kaum zu glauben, aber die neue State of Play von Sony hat tatsächlich neben einigen interessanten Ankündigungen während der Show auch mit einem großen Abschluss überzeugen können. Der letzte Punkt auf der Agenda von PlayStation war ein neuer Trailer zu Final Fantasy XVI. Dieser zeigt, dass sich der neuste Teil der Reihe wieder einmal stark auf das Mittelalter verlässt und die Fantasie in den Mittelpunkt rückt. Auch haben bekannte Götter wie Ifrit oder Shiva eine starke Rolle im Trailer eingenommen. Das Kampfsystem scheint sich der Highspeed-Echtzeit-Action aus Final Fantasy VII Remake zu bedienen und verspricht schon jetzt spannende Kämpfe. Eine der wichtigsten Informationen ist aber, dass das Spiel auf einen Release im Sommer 2023 begrenzt wurde. Damit gibt es zwar kein genaues Datum, zumindest ist das Spiel damit nicht allzu weit entfernt. Zumal wir wissen, dass der Titel erstmal exklusiv auf der PlayStation 5 erscheinen wird. Hier gibt es den gesamten Trailer der State of Play zu sehen: