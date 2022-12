Square Enix gibt bekannt, dass das sehnlichst erwartete Action-RPG FINAL FANTASY XVI weltweit am 22. Juni 2023 erscheinen wird. Dies wurde von Produzent Naoki Yoshida auf der The Game Awards Show angekündigt, während er auf der Bühne als Weltpremiere den neuen Trailer „REVENGE“ präsentierte. Dieser zeigt einen von Clives Beweggründen, welche die Spieler*innen nächstes Jahr entdecken können, wenn das Spiel auf PlayStation 5 erscheint. Das Unternehmen enthüllte auch, dass Spieler*innen ab sofort die Standard und Deluxe Edition von FINAL FANTASY XVI vorbestellen können. Die Collector’s Edition kann ab Montag, dem 12. Dezember im Square Enix Store vorbestellt werden.

FINAL FANTASY XVI stellt Spieler*innen eine ganz neue Geschichte im FINAL FANTASY-Universum vor: Eine epische, düstere Fantasy-Erzählung, die in Valisthea spielt – einem Land, das vom Licht der Mutterkristalle gesegnet wurde und in dem die Fäule alle Reiche und den Frieden zwischen ihnen bedroht. Das Schicksal der Welt wird von mächtigen Bestien namens Espern und den Domini, einzelnen Personen, die deren Macht herbeirufen können, entschieden. Erzählt wird die Geschichte von Clive Rosfield, einem Krieger, der zum „Ersten Schild von Rosaria“ ernannt wurde und der schwor, seinen jüngeren Bruder Joshua zu beschützen, welcher der Dominus des Phönix, der Esper des Feuers, ist. Es dauert nicht lange, bis Clive im Mittelpunkt einer Tragödie steht und Rache an dem dunklen Esper Ifrit schwört, einem geheimnisvollen Wesen, das nichts als Zerstörung hinterlässt.

FINAL FANTASY XVI bietet bemerkenswerte Charaktere, eine vielfältige Welt sowie eine fesselnde Story und wird als Standard Edition sowie in drei weiteren Editionen erhältlich sein. Die Standard Edition und die Deluxe Edition können ab sofort vorbestellt werden. Die Vorbestellung der Collector’s Edition startet ab Montag, dem 12. Dezember, 19 Uhr im Square Enix Store. Wer FINAL FANTASY XVI vorbestellt, erhält die DLCs „Kämpferherz (Waffe)“ und „Cait-Sith-Talisman (Gil-Boost-Accessoire)“ dazu.

Vorbesteller der physischen Standard Edition bei Amazon.de erhalten außerdem ein exklusives Steelbook. Vorbesteller der Standard oder Deluxe Edition bei GameStop erhalten exklusive Aufnäher zu den Wappen der einzelnen Reiche in Valisthea.

Hier finden sich alle Details für alle besonderen Editionen von FINAL FANTASY XVI:

FINAL FANTASY XVI Collector’s Edition für PlayStation 5:

Sammlerbox – Eine wunderschöne Box mit metallischem Glanz und einem beeindruckenden Kunstwerk vom legendären Illustrator der FINAL FANTASY -Reihe, Yoshitaka Amano

– Eine wunderschöne Box mit metallischem Glanz und einem beeindruckenden Kunstwerk vom legendären Illustrator der -Reihe, Yoshitaka Amano Das Spiel FINAL FANTASY XVI – Einzelhandelsversion mit Wendecover

– Einzelhandelsversion mit Wendecover Premium-Statue – Phönix vs. Ifrit – Eine Figur von hochwertiger Qualität, die den Kampf zwischen den zwei Espern Phönix und Ifrit abbildet

– Eine Figur von hochwertiger Qualität, die den Kampf zwischen den zwei Espern Phönix und Ifrit abbildet Sammlung aus Metallansteckern – Esper – Eine Sammlung hochwertiger Metallanstecker, die acht Esper abbilden

– Eine Sammlung hochwertiger Metallanstecker, die acht Esper abbilden Spezielles Clive Rosfield SteelBook – Eine SteelBook-Hülle mit einem Design, das den Protagonisten Clive Rosfield zeigt

– Eine SteelBook-Hülle mit einem Design, das den Protagonisten Clive Rosfield zeigt Stoff-Weltkarte von Valisthea – Eine Stoff-Karte von Valisthea, der Welt, in der das Game spielt

– Eine Stoff-Karte von Valisthea, der Welt, in der das Game spielt DLC: Blutschwert (Waffe) – Das legendäre rote Schwert von Firion, dem Helden aus FINAL FANTASY II

Die FINAL FANTASY XVI Collector’s Edition kann nur im Square Enix Store vorbestellt werden. Wer die Collector’s Edition im Square Enix Store vorbestellt oder kauft, erhält zudem Folgendes: Digitales Mini-Artbook, Digitaler Mini-Soundtrack und DLC „Lesezwicker (EP-Boost-Accessoire)“.

FINAL FANTASY XVI Deluxe Edition:

Einzelhandelsversion des Spiels mit Wendecover

Stoff-Weltkarte von Valisthea

Spezielles Clive Rosfield SteelBook

FINAL FANTASY XVI Digital Deluxe Edition:

Das Spiel

Digitales Mini-Artbook

Digitaler Mini-Soundtrack

Digitale Vorbestellungen der Standard Edition und der Digital Deluxe Edition sind im PlayStation Store möglich. Weitere Informationen zu allen Angeboten gibt es auf der offiziellen Webseite von FINAL FANTASY XVI: https://de.finalfantasyxvi.com/

FINAL FANTASY XVI hat die Alterseinstufungen USK 16 / PEGI 18 erhalten und wird ab dem 22. Juni 2023 auf PlayStation 5 erhältlich sein.