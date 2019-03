Fighting EX Layers – Neues Update bring zwei neue Kämpfer mit sich

Entwickler Studio Arika kündigt neues Update für ihr Fighting Game, Fighting EX Layers, an.

Update 1.2.0 erscheint am 26. März für Playstation 4 und PC. Mit dem Update kommen zwei neue Kämpfer dazu. Sharon, vorher in Street Fighter EX 2 & 3, ist eine geheim Agentin, die undercover als Nonne lebt. Bewaffnet mit ihrem Militär Training und einem Revolver, überwältigt sie ihre Gegner.

Terry Bogard hingegen ist ein Gast-Kämpfer aus vielen Fighting Games von SNK. Er ist Teil eines Cross-over Deals, in dem ein Kämpfer von Fighting EX Layers in SNK Heroeines: Tag Team Frenzy als Gast eingeladen wurde. Terry benutzt selbstverständlich Moves, für die er bekannt ist: Power Wave, Burn Knuckle und Buster Wolf.

Sharon ist kostenlos im neusten Update enthalten wenn ihr Terry spielen wollt, müsst ihr diesen für 4,99€ kaufen.

Fighting EX Layers ist erhältlich für Playstation 4 und PC.