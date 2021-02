Fighting EX Layer: Another Dash – Angekündigt

Entwickler Studio Arika kündigt eine neue Version des Fighting Games, Fighting EX Layer, an.

Fighting EX Layer: Another Dash ist ein separater Titel von Fighting EX Layer. Gougis und Dashes wurden durch neue Systeme wie EX-Dash, EX-Arrow und EX-Illusion ersetzt. Einige der Charaktere bekommen Anpassungen. Auch der Netcode bekommt eine Änderung in der neuen Version.

Mehr Informationen gibt es am 1. April.

Fighting EX Layer:Another Dash erscheint 2021 für Nintendo Switch.

Fighting EX Layer ist erhältlich für Playstation 4 und PC.