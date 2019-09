Fight ‚N Rage – Konsolen version angekündigt

Entwickler Sebagamesdev und BlitWorks bringen das PC Beat ‚em Up auf die Konsole.

Fight ‚N Rage erschien 2017 für den PC und hat sehr positive Tests bekommen. Zwei Jahre später können Konsolen Spieler endlich das Old-School Beat em Up auch spielen. Inspiriert von Klassikern, wie Final Fight und Streets of Rage, nimmt Fight ‚N Rage die klassischen Elemente aus den 90er Jahre und bringt diese in die moderne Zeit. Schnappt euch zwei Freunde und prügelt euch durch Massen von Gegner, mit vielen Kombo-Möglichkeiten und spezial Angriffen.

Fight ‚N Rage erscheint am 26. September für Switch und am 27. September für Xbox One. Eine Playstation 4 Version kommt kurz danach. Die Steam Version ist direkt erhältlich für 19.99€