FIFA 20 Web-App geht heute an den Start

Die meisten FIFA 20 können es bis zum Start am 27. September nicht mehr erwarten. Nun können Ultimate Team Fans schon vorher loslegen. Am heutigen Mittwoch wird EA Sports die Fut 20 Web App veröffentlichen. Allerdings gibt es noch keine konkrete Uhrzeit dafür – es sollte aber im Laufe des heutigen Abends (zwischen 21 und 23 Uhr) soweit sein. Ihr solltet also immer wieder mal einen Blick in die jeweiligen Stores werfen.

Mit der Web-App könnt ihr schon vorher eure FUT Saison planen und als Besitzer von EA Access oder EA Origin Access schon morgen für zehn Stunden loslegen. Auch hier ist eine offizielle Uhrzeit nicht bekannt. Wer ein Veteran ist und schon länger im Ultimate Team dabei ist, kann seine Truppe übrigens mitnehmen. Dafür müsst ihr euer Team vor dem 01. August 2019 angelegt haben und es muss noch aktiv sein. Alle anderen können erst loslegen wenn sie sich ein neues Team in FIFA 20 erstellt haben.

Quelle : EA