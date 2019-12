FIFA 20 löscht Marco van Basten wegen Nazi-Gruss

Marco van Basten ist erstmal Geschichte bei FIFA 20. Wie EA mitteilt wurde der Spieler aus dem Spiel entfernt und ist nicht mehr vorhanden. Van Basten war als Ikonen Karte in den Ultimate Team Packs erhältlich. Doch was passiert mit den Spielern die diese Karte besitzen? Bis jetzt gibt es dazu noch keine Kommentare. Habt ihr diesen Spieler bei euch im Team? Sagt uns in den Kommentaren was passiert ist.

„Wir sind uns kürzlicher Kommentare von Marco van Basten bewusst. Wir haben die Erwartungshaltung, dass unseren Ansprüchen an Gleichheit und Diversität überall in unserem Spiel genüge getan wird. Deshalb suspendieren wir Marco van Basten.“

Quelle: Eurogamer